Il voulait «faire sortir le mal de l'arme à feu»: à Pinel pour avoir tiré en direction des policiers

Voulant « faire sortir le mal de l’arme à feu », un schizophrène qui a tiré en direction des policiers venus s'enquérir de son état a finalement été déclaré non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux.

« Il disait qu’il voyait des têtes de mort sur les vestes des policiers. [Il croyait] que ceux-ci auraient tiré dans sa direction en premier », a-t-il été indiqué à la cour, ce mercredi au palais de justice de Montréal.

Présent par visioconférence, Julien Giard, 49 ans, a écouté avec attention pendant que Me Annabelle Sheppard relatait les faits survenus au petit matin du 22 janvier 2023.

Ce jour-là, la mère de Giard avait appelé le 911 car elle était inquiète à propos de son fils, en crise depuis plusieurs nuits.

Deux tirs

Rapidement, les policiers sont arrivés chez la dame, mais il n’y avait aucun signe de vie. Inquiets pour la sécurité des occupants, ils ont donc décidé de rentrer de force. C’est à ce moment que Giard a fait feu une première fois, puis une deuxième.

« Je vous l’avais dit que ça allait arriver ! », a crié Giard pendant que le duo de policier se « repliait stratégiquement ».

Selon l’avocat de la défense Me Gaétan Bourassa, un impact de balle a été trouvé dans un plafond de la résidence, tandis que la deuxième balle s’est logée au-dessus d’une porte.

Giard a vite été maîtrisé. Il a alors affirmé avoir « pris une photographie du diable » ce matin-là, et qu’il avait son arme à feu, possiblement une mitraillette, selon les rapports de l’époque, depuis « un bout de temps ».

« Il explique qu’il aimerait avoir une évaluation psychiatrique, car son état n’a pas de sens », a-t-il été dit à la cour.

Perceptions délirantes

L’analyse de la psychiatre légiste Kim Bédard-Charrette a plus tard confirmé qu’il souffrait d’un trouble mental grave.

« En proie à des perceptions délirantes d’un registre paranoïde, monsieur était convaincu que des gens malveillants venaient s’en prendre à lui ainsi qu’à sa mère », peut-on lire dans le rapport indiquant que Giard était convaincu d’avoir agi en légitime défense.

Ainsi, comme Giard ne pouvait distinguer le bien du mal à ce moment, il a été déclaré non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux. Sur ordre de la juge Nathalie Duchesneau, il a donc été envoyé à l’Institut de psychiatrie légale Philippe-Pinel, jusqu’à ce qu’il ne représente plus un danger pour la société.

« Oui, j’ai compris », a fait savoir Giard, juste avant la fin de l’audience.