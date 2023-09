Inde: adoption du projet de loi réservant aux femmes un tiers des sièges de la Chambre basse

La chambre basse du Parlement indien a approuvé mercredi le projet de loi qui permettra de réserver un tiers des sièges de députés aux femmes, après plusieurs tentatives d'adoption infructueuses au cours des dernières décennies.

Au total, 454 députés ont voté en faveur du projet de loi, et deux contre.

«La proposition (de loi) a été adoptée à la majorité des deux tiers des membres présents à la Chambre», a déclaré Om Birla, président du parlement.

Depuis les dernières élections nationales, sur 788 députés indiens, 104 seulement sont des femmes, soit un peu plus de 13%, selon les chiffres du gouvernement.

Ces chiffres reflètent une sous-représentation plus large des femmes dans la vie publique indienne.

L'an dernier, la population active indienne comptait un peu moins d'un tiers de femmes en âge de travailler, selon les données du gouvernement.

Le projet de loi présenté mercredi propose un amendement constitutionnel pour consacrer aux femmes le quota d'un tiers des sièges de la Chambre basse et des assemblées des États du pays.

Une majorité des deux tiers dans les deux chambres du Parlement est requise pour son adoption. Son passage à la chambre haute est pratiquement garanti grâce au large soutien politique dont bénéficie le projet. Il lui faudra ensuite l'approbation de la moitié des 28 États indiens.

Le quota ne pourra s'appliquer qu'une fois les circonscriptions électorales indiennes redessinées suivant l'immense entreprise de recensement des 1,4 milliard d'habitants. Prévu en 2021, il avait dû être reporté sine die en raison de la pandémie de coronavirus.

«C'est un processus compliqué», a déclaré à l'AFP Jagdeep S. Chhokar, cofondateur de l'association de la société civile Association pour les réformes démocratiques.

«Ces exercices prendront au moins deux ou trois ans, voire plus», a-t-il ajouté. «Par conséquent, il ne pourra être mis en œuvre qu'après 2026-2027, ce qui est long dans la politique indienne.»

«Injustice envers les femmes»

Pourtant Sonia Gandhi, dont le Congrès, principal parti d'opposition, soutient le projet de loi, a exhorté à hâter son entrée en vigueur.

«La mise en œuvre immédiate du projet de loi est non seulement nécessaire mais également possible», a-t-elle souligné lors des débats au Parlement, «tout retard dans sa mise en œuvre constituerait une injustice envers les femmes.»

Le projet de loi avait été présenté pour la première fois en 1996, échouant à obtenir la majorité des voix au Parlement comme à chacune des six tentatives d'adoption depuis.

Au fil des années, le projet de loi s’est heurté à une forte opposition de la part de quelques partis politiques du Nord du pays.

En 2010, l'ancien ministre en chef de l'Uttar Pradesh, l'État indien le plus peuplé, Mulayam Singh Yadav, s'était opposé au projet de loi, arguant que s'il était adopté, cela inciterait les députés à siffler leurs consœurs au Parlement.

L'adoption de cette loi devrait profiter au Premier ministre indien Narendra Modi, briguant un troisième mandat l'an prochain et à son parti nationaliste hindou Bharatiya Janata (BJP), bénéficiant déjà d'une importante cote de popularité auprès des femmes.

Selon un sondage réalisé par India Today, à la sortie des urnes lors des dernières élections nationales en 2019, 46% des femmes indiennes avaient voté pour le BJP et ses alliés de la coalition, contre 44% des hommes.

La plus grande démocratie du monde fut le deuxième pays au monde à nommer une femme Première ministre en la personne d'Indira Gandhi en 1966, six ans après la Sri-Lankaise Sirimavo Bandaranaike, mais la proportion actuelle de députées est parmi les plus faibles d'Asie.

Droupadi Murmu est actuellement la présidente du pays et la deuxième dans l'histoire de l'Inde à occuper cette fonction essentiellement protocolaire.

D'autres femmes ont été ou sont ministres en chef, cheffes de parti et occupent des rôles de pouvoir, sans que la gente féminine ne bénéficie pour autant d'une représentation politique plus large.

Plusieurs pays asiatiques ont des lois fixant un quota de sièges de députés pour les femmes, dont le Népal et le Bangladesh, voisins de l'Inde.