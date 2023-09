J.E: Qui a volé l'image de Gino Chouinard et Ève-Marie Lortie?

L’émission J.E est de retour à TVA dès vendredi.

Pour le premier épisode de la saison, le journaliste Denis Therriault fouille les ramifications d’un réseau international d’arnaqueurs.

Ce réseau a utilisé l’image de plusieurs personnalités québécoises contre leur gré pour faire la promotion de comprimés pour la perte de poids.

J.E révèle ce qui a été découvert sur ces fraudeurs bien organisés qui se cachent derrière ces publicités trompeuses.

