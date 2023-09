La dernière cassette: un feu sacré porté par Violette Chauveau

La comédienne Violette Chauveau tient le flambeau haut et fort dans le spectacle solo La dernière cassette, qui rend un hommage bien senti au grand metteur en scène André Brassard, décédé l’an dernier.

Cette œuvre écrite et mise en scène par Olivier Choinière est présentée au Théâtre de Quat’Sous, où le célèbre dramaturge a monté 16 productions. La pièce transmet le feu qui animait cet amant des planches, qui s’est fait remarquer dès l’âge de 20 ans comme metteur en scène dans les années 60.

« Il s’agissait de t’enflammer et non de t’enseigner », peut-on entendre de la bouche d’AB, ce personnage fictif fortement inspiré de Brassard que rend Violette Chauveau à merveille. Avec ses lunettes rondes si caractéristiques, ses sacres et sa gestuelle maîtrisée à la perfection, la comédienne, qui fut sa muse à une autre époque, incarne l’homme de théâtre de manière touchante.

Des cassettes du passé

L’histoire est campée dans l’appartement d’AB, un vieil homme complètement diminué de 75 ans qui vit seul avec ses souvenirs. Il se remémore alors son passé en écoutant des bandes audio qu’il a réalisées au cours de sa vie. Ce journal intime plonge le public dans son enfance, mais aussi dans ses réflexions sur l’art et le théâtre, le nationalisme ainsi que l’âme humaine.

Ses monologues forts intéressants meublent toutefois peu ce spectacle qui dure deux heures. Une grande partie est consacrée à son quotidien, marqué par un enchaînement de cigarettes, de séances sur l’ordinateur et des difficultés à se déplacer. Les amateurs de silences, de métaphores scéniques et de petits gestes qui ponctuent la vie de tous les jours sont donc bien servis. Ceux à la recherche d’un récit consistant, de monologues davantage étayés et d’un rythme un peu plus rapide resteront sur leur faim. La rareté des propos d’AB a cependant le mérite de les faire résonner lorsqu’ils sont présentés.

Le texte est égayé par quelques pointes d’humour et des jeux de mots qui allègent l’atmosphère. La mise en scène de Choinière est riche, avec un bel équilibre entre le réalisme et l’absurde.

Bien qu’imparfait, ce singulier voyage au cœur de l’univers de celui qui a tant marqué le théâtre québécois contemporain en vaut la peine.

La dernière cassette est présentée jusqu’au 30 septembre au Théâtre de Quat’Sous.

La dernière cassette ★★★1⁄2