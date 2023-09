L'Allemagne envisage d'interdire les composants chinois dans les réseaux 5G

L'Allemagne envisage d'interdire les pièces fabriquées par les constructeurs chinois Huawei et ZTE dans ses réseaux 5G à partir de 2026, ont affirmé mercredi à l'AFP des sources gouvernementales.

Selon les propositions du gouvernement, les composants chinois seraient exclus du «coeur de réseau» à partir du 1er janvier 2026, ont indiqué ces sources, précisant que l'interdiction porterait également sur les pièces déjà installées.

Ce projet porté par le ministère de l'Intérieur doit cependant faire l'objet d'un accord au sein de la coalition gouvernementale d'Olaf Scholz. Selon la presse allemande, tous les ministres ne s'y sont pas encore ralliés.

Dans la proposition consultée par l'AFP, le ministère de l'Intérieur invoque notamment la nécessité de «réduire les risques» vis-à-vis de la Chine, comme le préconise la récente stratégie adoptée par l'Allemagne à l'égard du géant asiatique.

Les infrastructures critiques, dont font partie les réseaux de téléphonie, sont particulièrement concernées par cette politique de renforcement de la sécurité et de réduction des dépendances unilatérales.

L'audit des systèmes de télécommunications auquel procède actuellement le gouvernement «n'est pas terminé et les discussions avec d'autres ministères impliqués dans la décision continuent», a déclaré mercredi un porte-parole du ministère de l'Intérieur lors d'une conférence de presse régulière.

Sur fond de montée des tensions géopolitiques, l'Allemagne a durci, depuis un an, sa position vis-à-vis de la Chine et cherche à maintenir un équilibre délicat entre poursuite de la coopération économique avec son premier partenaire commercial et protection de ses intérêts stratégiques et sécuritaires.