Le Canada peut-il se permettre de se mettre l’Inde à dos?

La question se pose. Au-delà du crime sordide qui a été perpétré envers un Canadien d’origine sikhe, au-delà de la violation de la souveraineté canadienne qui doit être dénoncée en des termes on ne peut plus clairs, au-delà du mépris de notre principe de l’État de droit, peut-on se permettre d’avoir à dos le géant indien ?

L’Inde, c’est le pays le plus populeux de la planète, c’est un énorme marché pour les entreprises canadiennes, c’est une économie émergente incontournable actuellement, un joueur clé dans les chaînes d’approvisionnement. Sa force économique et son poids politique ne sont peut-être pas des raisons pour courber l’échine et tendre l’autre joue, toujours est-il qu’il faut prendre en considération ces éléments dans la gestion d’une crise diplomatique.

Le gouvernement est donc pris entre le marteau et l’enclume. Il est pris entre le devoir et la responsabilité de se défendre, de faire respecter sa souveraineté et ses citoyens et l’avancement de ses intérêts économiques.

Revenons un instant sur le terrain politique interne : un nouvel arrivant canadien sur cinq est né en Inde. C’est énorme. Et pour ajouter une dose de complexité, l’importante diaspora indienne au Canada n’est pas entièrement sikhe. Il existe des sous-communautés indiennes ici même au Canada : des hindous, des sikhs, des musulmans, etc. Bien qu’il existe des tensions entre elles, elles se distinguent par leur mobilisation politique canadienne.

Le vote indien a notamment un important poids dans la grande région torontoise. Tant les conservateurs que les libéraux et néo-démocrates s’arrachent ce vote qui peut faire la différence dans les résultats du vote.

C’est donc une crise extrêmement sensible et délicate. Il faut naviguer dans des eaux troubles avec une issue incertaine. Le gouvernement se devait de jouer la carte de la transparence et d’être proactif dans ses communications avec la population pour ne pas rejouer dans le film chinois. Mais on est en droit de se demander si cette sortie publique et l’expulsion du diplomate indien étaient nécessaires compte tenu de ce qui est en jeu.