Le gouvernement Trudeau a englouti 284 millions $ dans le nouveau passeport

Je ne comprends plus comment on dépense notre argent à Ottawa. L’épisode du nouveau passeport fournit un nouvel exemple de dépenses honteusement exagérées et dont l’utilité réelle peut faire l’objet d’un sérieux débat.

284 millions $. Un dépassement de 123 millions $ par rapport au budget prévu, déjà gigantesque, de 161 millions $. Une farce.

Le gouvernement évoque des raisons de sécurité. Les pages en polycarbonate avec renseignements gravés au laser, un kinégramme qui change de couleur selon l’angle, et des motifs qui se transforment sous la lumière ultraviolette, on a mis le paquet.

Selon les autorités canadiennes, ces propriétés particulières placent le Canada à la fine pointe des technologies existantes. Ce passeport devient beaucoup plus difficile à copier, ce qui est une excellente protection, bravo. La sécurité, c’est la seule partie utile de l’exercice de révision du passeport.

Changer l’image

En admettant qu’il fallait revoir les caractéristiques de sécurité, était-il nécessaire de refaire toute la facture visuelle du passeport ? Y avait-il vraiment des pacifistes qui souffraient trop de voir une image de notre histoire militaire ? Des wokes qui ne pouvaient plus supporter Terry Fox parce qu’il est un homme blanc ?

On sent bien plus une motivation idéologique à faire disparaître certains symboles canadiens pour les remplacer par des éléments « rassembleurs » comme le flocon de neige et l’écureuil. On sent surtout que cette partie-là de l’exercice est profondément inutile.

Je serais curieux de voir la facture en consultants et en graphisme des nouveaux petits dessins. Si l’on savait combien nous a coûté le flocon de neige qui décore une page du nouveau passeport, on en ferait peut-être une tempête !

Moins résistant ?

On a aussi changé les matériaux du passeport. Selon les premiers témoignages, on a changé pour pire. L’ancien passeport était hautement résistant et demeurait généralement propre même après la longue période de dix ans. Les rebords de la nouvelle mouture auraient tendance à friser par temps humide.

Un Canadien qui travaille dans l’aéronautique en Europe me confiait récemment que son nouveau passeport, qui date de quelques semaines, est en plus mauvais état que le vieux de dix ans qu’il vient de remplacer. Lui qui voyage constamment pour le travail dit avoir honte de présenter aux aéroports ce passeport canadien avec les coins qui tournent comme les cheveux de Boucle d’or.

284 millions ! On dirait que plus personne n’est capable de gérer à Ottawa. Des fonctionnaires aux élus, on dirait qu’ils ont tous perdu contact avec la valeur de l’argent. On croirait qu’ils ont tous perdu le sens des proportions et le souci de gérer rigoureusement notre argent.

Les fournisseurs, les sous-traitants, les consultants, ceux qui obtiennent des contrats du fédéral doivent se taper sur les cuisses en envoyant leurs factures.

Et vous savez quoi ? Dans les heures suivant la révélation du chiffre, pas un des partis d’opposition n’a pris le crachoir pour dénoncer le gaspillage.