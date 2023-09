Le petit gars à lunettes devenu un génie du football

Comment un petit gars à lunettes de 5 pieds 8 pouces et 175 livres aux allures de chétif premier de classe et qui a presque foutu sa carrière en l’air à cause de l’alcool peut devenir le génie créatif derrière l’explosive machine offensive des Dolphins?

C’est là où réside toute la beauté de la NFL. À travers les colosses et gladiateurs toujours plus costauds, rapides et puissants, il y a de la place pour tout gringalet dont le cerveau est le principal atout.

Mike McDaniel, entraîneur-chef des Dolphins, répond à cette définition. Si vous le croisez dans la rue sans le connaître et qu’on vous offre trois chances de deviner ce qu’il fait dans la vie, vous répondrez probablement prof de mathématiques en secondaire 2, notaire ou concepteur de jeux vidéos.

Ce n’est absolument rien contre ces métiers nobles, mais à vue de nez, McDaniel cadre davantage dans ces professions que dans l’arène des monstres de la NFL. Et pourtant...

Un bon spectacle

Non seulement McDaniel s’est frayé un chemin vers les plus hautes sphères du sport professionnel, mais il a su implanter ses idées pour faire de son équipe l’une des plus spectaculaires du circuit.

La saison est jeune, mais les Dolphins montrent une fiche immaculée (2-0) et trônent au premier rang par la passe avec 355 verges aériennes par match. Ils sont deuxièmes avec 26 premiers jeux par rencontre et troisièmes avec 30 points par partie.

Inutile de se perdre dans les statistiques, vous voyez le portrait. Les Dolphins, qui misent sur quelques-uns des joueurs les plus rapides de la NFL avec Tyreek Hill, Jaylen Waddle, Raheem Mostert et quelques autres, ne figurent pas pour l’instant parmi les favoris pour remporter le prochain Super Bowl, mais avec leur explosivité, tout est possible. Le potentiel de coup de circuit est toujours présent.

Du bas en haut de l’échelle

McDaniel ne semblait pas prédestiné à une telle vie. Gamin au Colorado, il était le partisan typique des Broncos, qui collait à l’équipe du matin au soir dans l’espoir que l’une de ses babioles soit autographiée.

Il a bien tenté sa chance sur le terrain comme receveur de passes dans la NCAA, mais l’Université de Yale convient davantage aux surdoués qu’aux joueurs de football qui rêvent vraiment de percer.

Sous ses airs d’intellectuel, il a tout de même poursuivi son rêve d’atteindre la NFL en se tournant vers le métier d’entraîneur. Ce sont les Broncos de sa tendre enfance qui lui ont ouvert une première porte en 2005, à titre de stagiaire.

Il s’est rapidement rapproché de la famille Shanahan, avec le patriarche Mike, qui a guidé les Broncos vers deux championnats et Kyle, qui dirige aujourd’hui les 49ers.

Il a d’ailleurs ensuite accompagné Kyle Shanahan à Houston, Washington, Cleveland, Atlanta et San Francisco, de 2006 à 2021, en gravissant tranquillement les échelons.

Problèmes de consommation

Malgré l’accession à son rêve, McDaniel s’est vite réfugié dans l’alcool pour chasser ses angoisses. À Houston, il a même été mis à la porte. À Cleveland, des bouteilles de vodka avaient été retrouvées sous son bureau. À Atlanta, la direction de l’équipe a vite remarqué qu’il sentait le fond de tonne en arrivant au boulot le matin et un conseil des sages a été mis en place pour l’amener en cure et le pousser à reprendre le contrôle de sa vie.

Pourquoi accorder autant de chances à cet efflanqué qui a tout fait pour s’auto-détruire? Parce que le monde du football a perçu quelque chose de spécial en lui assez rapidement.

L’ancien receveur des Alouettes Andrew Hawkins, qui l’a côtoyé à Cleveland, a déjà affirmé avoir plus appris en un an avec McDaniel qu’avec n’importe quel autre entraîneur pendant toute sa carrière.

En 2013, après avoir dominé la NFL avec 113 réceptions, Pierre Garçon avait qualifié McDaniel de «coach le plus brillant que j’ai eu».

Dix ans plus tard, à sa première chance aux commandes d’une équipe, les Dolphins ne sont pas parvenus au sommet, loin de là, mais il s’amuse avec ses joueurs, les médias et toutes les sphères du petit monde fermé qu’il a tant souhaité intégrer. Il vit pleinement le moment.

Les histoires à la Mike McDaniel sont belles. Parce que ce sont ces histoires qui font rêver les petits gars à lunettes comme vous et moi.

MA PRÉDICTION POUR JEUDI : Giants 13 49ers 28

À TRAVERS LA NFL...

Bisbille à Chicago?

Est-ce que les Bears plongent en situation de crise. Leur quart-arrière Justin Fields montre un dossier de 5-22 en carrière, avec 156,5 verges par match et 24 interceptions. Devant les médias, il ne s’est pas gêné pour pointer du doigt le personnel d’entraîneurs en affirmant qu’il avait joué de façon «robotique» à Tampa dimanche dernier. «C’est peut-être le coaching, je crois. Ils font leur travail quand ils me disent sur quoi porter attention, mais en bout de ligne, je ne peux pas penser à ça quand je joue. Quand le match arrive, c’est le moment d’être libre. Penser moins et jouer plus», a-t-il lancé dans une déclaration avant de se rétracter plus tard en affirmant qu'il peut jouer mieux.

Kareem Hunt revient

L’horrible blessure à un genou qu’a subie le porteur de ballon des Browns Nick Chubb lundi soir met fin à sa saison et il est permis de se demander s’il pourra revenir l’an prochain. C’est la deuxième fois de sa carrière que son genou gauche est démoli. Pour combler cette énorme perte, les Browns ont rappelé Kareem Hunt, qui a passé les quatre dernières années dans l’organisation. Il avait connu une baisse de régime l’an dernier et il revient avec un contrat d’un an pouvant lui rapporter jusqu’à 4 millions.

Révélation chez les Rams

Personne n’aurait osé imaginer avant la saison que le receveur Puka Nacua serait dans la liste des meilleures recrues offensives. Les Rams semblent avoir trouvé une perle rare en cinquième ronde. Nacua est jusqu’ici le receveur qui a été le plus ciblé dans la ligue, à 35 fois. Il mène aussi la ligue avec 25 réceptions, dont 15 la semaine dernière, un record en un match pour une recrue. Il n’est pas le plus rapide, mais 111 de ses 266 verges sont survenues après le contact. Il faut définitivement garder un œil sur lui.