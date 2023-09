Droits des trans: les affrontements d’une manifestation inquiètent

Les affrontements entre manifestants s’opposant aux « idéologies de genre » et des défenseurs des droits des personnes trans qui ont eu lieu un peu partout au Canada mercredi inquiètent des experts qui redoutent une escalade de la violence.

• À lire aussi: [IMAGES] Droits des trans: affrontements au centre-ville de Montréal

• À lire aussi: Idéologie du genre à l’école: manif et contre-manif sur la colline à Ottawa

« C’est sûr que c’est inquiétant parce qu’il y a de l’agressivité envers les contre-manifestants [...] c’est comme si on était en train de régresser de plusieurs dizaines d’années », déplore Line Chamberland, ancienne professeure à la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et pluralité des genres à l’Université du Québec à Montréal.

Des manifestations contre l’enseignement de l’idéologie de genre dans les écoles primaires se tenaient partout à travers le pays mercredi notamment à Ottawa, Halifax et Vancouver. Le mouvement initié par « 1 Million March 4 Children » une organisation dont un des supporteurs est le « Convoi des camionneurs 2022 », mentionne sur son site web qu’il s’agit d’un évènement mis en place pour « protéger les enfants ».

Affrontements

À Montréal, le rassemblement, qui avait lieu devant le bureau de François Legault, a attiré des familles aux valeurs plus traditionnelles, notamment issues des minorités visibles.

Deux mères accompagnées de leurs enfants avec lesquelles Le Journal a discuté disaient être sur place « afin de protéger leurs enfants », mais aussi de « leur donner la chance de vivre leur enfance en innocence ».

« Les groupes politiques extrémistes, d’extrême droite ou les groupes intégristes religieux ont trouvé une façon de mobiliser la population [...] les gens croient à toutes sortes de complots et s’inquiètent pour la sécurité de leurs enfants », explique Martin Geoffroy, professeur en sociologie au Cégep Édouard-Montpetit et chercheur au CEFIR.

Photo Marianne Langlois

Pour dénoncer ce genre de pensées, de nombreux membres de la communauté 2SLGBTQIA+ venus s’y opposer.

« Pour nous c’est important d’être là pour assurer la sécurité de tous les gens queer de Montréal [...] c’est important de lancer le message, qu’on est beaucoup et que c’est important pour nous d’exprimer notre point de vue » lance Clara Schoeck, une contre-manifestante.

Après un début de journée qui a nécessité une intervention du SPVM, de nombreuses altercations entre des manifestants et des contre-manifestants ont eu lieu. Des commentaires haineux ont été lancés et une personne qui traversait la foule avec son drapeau de la fierté a été huée avant qu’on ne lui lance le contenu d’une bouteille d’eau.

Photo Marianne Langlois

Des affrontements ont eu lieu dans plusieurs villes où les marches se sont déroulées, dont Ottawa, où pendant plus d’une heure les partisans d’un groupe et de l’autre ont été particulièrement vocaux.

La marée de manifestants principalement constituée de parents, mais aussi d’adolescents et de jeunes adultes brandissait des affiches sur lesquelles on pouvait lire « Non à l’idéologie de genre », « Éducation, pas sexualisation » ou encore « Lâchez nos enfants ».