Les gens en ont ras le bol du wokisme!

Vous ne le saviez peut-être pas, mais les Québécois ne sont pas des colonisés comme ont tenté de nous le faire croire tant d’intellectuels et d’artistes nationalistes.

Ce sont des colonialistes génocidaires qui ont construit leur belle nation sur les cadavres de milliers d’autochtones qu’ils ont massacrés sans vergogne !!!

Comme les Belges au Congo, les Français en Algérie et les Britanniques en Inde !

C’est ce que des militants antiracistes vont nous apprendre les 21 et 22 septembre prochains lors d’un colloque organisé par le département d’Histoire de l’Université de Montréal en collaboration avec le Groupe d’étude sur le colonialisme québécois.

Photo tirée de Twitter, Département d'Histoire de l'UdeM

RÉACTION UNANIME

Dans sa chronique publiée hier, Mathieu Bock-Côté a dénoncé avec verve cette séance d’endoctrinement qui se drape dans les oripeaux de la « pensée scientifique ».

Mais la bonne nouvelle est que Mathieu n’est pas seul à trouver ce « colloque » fort de café.

Il suffit de lire les commentaires que des internautes ont publiés sur le compte Twitter du département d’Histoire de l’UDM pour se rendre compte que la grande majorité des gens trouve cette thèse ridicule.

« Colonialisme québécois est un terme aussi excessif que discrimination systémique. »

« Vous n’avez pas honte de propager de telles aberrations historiques ? »

« Allez-vous parler de la violence commise par les troupes britanniques ? Des autochtones qui avaient des esclaves ? Des guerres sanglantes entre les différentes tribus ? »

« Délire complet et total. Le tout mené par une bande d’idéologues. On va nous sortir encore une fois des conclusions abracadabrantes. L’université est vraiment rendue n’importe quoi. »

« Les facultés de sciences humaines ont tellement sombré dans le wokisme que ça en devient ridicule. Vous allez vous plaindre, après, lorsqu’on va réduire votre budget et que le public n’y trouvera rien à redire. Vous n’avez plus aucune crédibilité. »

« Ça va pas, la tête ? »

« Nous savons déjà ce que vous allez dire : les Québécois sont racistes, la loi 21 est raciste, le suprémacisme blanc est systémique et tous les problèmes de la Terre sont créés par des Blancs... »

En fait, je n’ai pas lu un seul commentaire positif en bas de l’annonce de la tenue du colloque !

Pas un !

Tout le monde trouve ça débile !

SODOMIE DE COLÉOPTÈRES

Il faut lire les textes de présentation du colloque, on dirait une satire du jargon universitaire !

« Cet arrangement s’est déployé à partir d’un point d’élocution spécifique. [...] L’existence néo-française apparaît impensable sans l’effacement génocidaire, c’est-à-dire sans l’autochtonie comme transit, et sans la production active de la (non)-existence noire fongible et malléable, tributaire de la réarticulation de cette logique structurante... »

De kessé ?

L’autochtonie comme transit ? La non-existence noire fongible ?

Comme disait l’autre : « En français, s’il vous plaît ! »

Un charabia prétentieux qui n’a qu’un seul et unique but : enfariner le lecteur et lui donner l’impression qu’il est un crétin qui ne comprend rien à rien.

Et comme le fait remarquer un internaute : ce colloque sera financé par le méchant empire colonial québécois !

Donc, loin d’ébranler le système d’oppression qu’ils condamnent, ces activistes participeront à une vaste opération de mascarade destinée à démontrer que les colonialistes sont ouverts et gentils !

Quelle vaste tartuferie...