LNH : Erik Karlsson entre dans sa nouvelle classe

Les joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) remettent les pieds dans le gymnase et le vestiaire, ainsi que les patins sur la glace, afin d’entamer les camps d’entraînement et pour Erik Karlsson, c’est sous le signe du renouveau que la préparation s’effectuera.

D’ici le match inaugural prévu le 10 octobre contre Connor Bedard et les Blackhawks de Chicago, le défenseur des Penguins de Pittsburgh a officiellement commencé l’étape obligatoire du camp, mercredi. D’ailleurs, en plus des tests physiques et autres formalités d’usage, les hockeyeurs du circuit Bettman ont revêtu leurs uniformes pour des séances photos; dans l’ouest de la Pennsylvanie, Karlsson a donc pu être aperçu avec ses nouvelles couleurs sur le dos.

Et en ce jour de rentrée, le Suédois pouvait déjà compter sur des camarades de classe heureux de le rencontrer. C’était évidemment le cas du capitaine Sidney Crosby, qui est sûrement content de ne pas l’affronter.

«Il est spécial, il peut créer beaucoup. Il a inscrit plus de 100 points [l’an dernier], a déclaré lundi le numéro 87 au site de son équipe. C’est incroyable. Les gars qui arrivent ici, on est excité de les voir et de discuter avec eux. Je souhaite passer du temps en leur compagnie et commencer le boulot.»

Contribuer à la relance

À Pittsburgh, la campagne 2022-2023 s’est conclue par un échec dans le bulletin de la classe au complet, le club ratant de justesse les séries. Il n’est donc pas question de revivre pareil affront, surtout avec la présence de Karlsson et du président des opérations hockey et directeur général Kyle Dubas, fraîchement débarqué des Maple Leafs de Toronto pendant la saison morte.

«Quand ça ne va pas de notre côté, nous voulons rebondir. Il faut répondre de la façon appropriée et utiliser le passé comme une leçon, a moralisé Crosby. J’espère que tout le monde a cet état d’esprit. Avec plusieurs visages nouveaux, tous sont enthousiastes et remplis d’énergie et désireux d’avancer en se prouvant à eux-mêmes.»

«Donc, nous sommes tous dans le même bateau, que ce soient les gars qui étaient là la saison dernière ou ceux qui viennent d’arriver. C’est la manière de penser à privilégier, a-t-il poursuivi. Peu importe la situation, c’est comme cela que ça fonctionne habituellement. Et je pense que nous ressentons tous la même chose.»

EK65 reporting for duty 🏒 pic.twitter.com/Mylu9gl1Zo — Pittsburgh Penguins (@penguins) September 20, 2023

Les Penguins disputeront leurs deux premières parties hors-concours durant la journée de dimanche face aux Blue Jackets de Columbus.