Marathon Beneva de Montréal: un Olympien dans le rôle d'un lièvre afin d'aider les participants à se dépasser

Redonner au suivant, c’est dans cet esprit que l’Olympien Charles Philibert-Thiboutot prendra le départ du Marathon Beneva de Montréal, dimanche, où il agit comme ambassadeur de l’événement qui en est à sa 31e édition.

Habitué de miser sur des lièvres lors des courses importantes où il souhaite enregistrer un bon temps, l’Olympien des Jeux de 2016 à Rio inversera les rôles pour le Marathon Beneva de Montréal où il sera au départ du demi marathon (21,1 km).

«Je vais aider les gens à se dépasser et c’est un projet intéressant de connecter avec la communauté de la course à pieds, a raconté celui qui vient de signer un record des Amériques sur 2000m en profitant justement de la présence d’un peloton fort relevé et de trois lièvres. Ça me fait super plaisir.»

Record des Amériques

Dans une épreuve de la Ligue de Diamant présentée à Bruxelles en Belgique le 8 septembre, Philibert-Thiboutout a profité de la présence de Jakob Ingebrigtsen et de plusieurs grosses pointures de la scène internationale du 1500m pour réussir un temps de 4 min 51 s 54 et établir par la même occasion le record du 2000m des Amériques. Le Norvégien, lui, a brisé le record mondial avec un chrono de 4 min 43 s 13 dans une course disputée au stade Baudouin, marque qui tenait depuis 24 ans.

«Les lièvres ont été vraiment essentiels dans mes courses et ça me fait plaisir d’aider les gens, a-t-il souligné. Je redonne une partie de ce que je reçois. Dans le groupe de coureurs qui visent un temps de 1 h 40 min, ça va être un job assez tranquille pour moi de maintenir le rythme et il y a aura une masse critique de participants que je pourrai aider.»

«En Belgique, le record des Amériques n’était pas sur mon radar même si j prévoyais réussir un record personnel parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de 2000m et que je suis dans une bonne forme, d’ajouter Philibert-Thiboutot, mais j’ai profité de la présence d’un peloton relevé.»

La course en bonne santé

Philibert-Thiboutot estime que la course à pied se porte bien au Québec. «Le 10 km, le demi marathon et le marathon affichent complet à Montréal, ce qui est une excellente nouvelle, a souligné le spécialiste du 1500m. Ce n’était pas le cas l’an dernier et il y a une croissance intéressante. Montréal est une des belles villes touristiques en Amérique du Nord et les villes qui se respectent possèdent un marathon de haut calibre et de qualité. La nouvelle organisation (la même qui présente les Grand Prix cyclistes de Québec et de Montréal) m’a approché l’an dernier et je n’ai pas hésité à embarquer.»

On retrouvera au départ 3500 coureurs pour le marathon, 8500 pour le demi, 4500 pour le 10 km, 3000 pour le 5 km et 1000 pour le 1 km.

Jeux PanAméricains

Fort de son standard olympique en poche réussi le 16 juillet en Pologne lors d’une étape de la Ligue de Diamant, Philibert-Thiboutot est de retour à Québec pour les prochaines semaines afin de se préparer pour les Jeux PanAméricains qui se dérouleront du 20 octobre au 5 novembre à Santiago au Chili.

«Je passe tout l’automne à Québec et ça fait du bien, a-t-il souligné. Au lieu de m’entraîner à Vancouver, on a jugé mon entraîneur Félix-Antoine Lapointe et moi que ça serait une bonne préparation de m’entraîner avec Jean-Simon Desgagnés et Thomas Fafard. Parce que je suis en santé, je vais pouvoir maintenir le rythme sans devoir recourir aux traitements de ma physiothérapeute à Vancouver.»

Des objectifs précis pour les PanAm? «Parce que je garde les Jeux de Paris en tête, mon entraînement de quatre semaines avant le départ ne sera pas super intense et je ne serai donc pas à mon apogée au Chili, a-t-il expliqué. Je n’aurai pas d’objectif de temps, mais je vais faire ce que je peux pour gagner sur 1500m et 5000m parce que je suis un des meilleurs coureurs sur le continent. Je viens de prendre une dizaine de jours de congé qui m’ont fait beaucoup de bien sur le plan physique et mental. C’est bien de prendre une pause à tes conditions et non parce que tu es blessé.»