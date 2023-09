NFL : la bisbille est pognée chez les Bears

Le quart-arrière des Bears de Chicago, Justin Fields, a critiqué ses entraîneurs pour ses contre-performances depuis le début de la saison 2023.

Mercredi, en conférence de presse, le joueur de troisième année a indiqué qu’il jouait de manière «robotique» et qu’il ne se «sentait pas lui-même» pendant la défaite de dimanche dernier contre les Buccaneers de Tampa Bay.

• À lire aussi: À voir : il célèbre son premier touché de manière bien particulière

• À lire aussi: NFL: Tom Brady ne remplacera pas Aaron Rodgers

«Je crois que c’est peut-être le coaching, a déclaré Fields, dont les propos ont été rapportés par le réseau ESPN. Ils [les entraîneurs] font leur boulot quand ils me disent ce que je dois faire. Cependant, je ne peux pas penser à tout ça quand je joue. Je me prépare pendant la semaine et quand le match arrive, c’est le temps de jouer librement. Je dois moins penser et plus jouer.»

«Mon objectif cette semaine est de m’en foutre et de jouer au football de la façon dont je sais y jouer», a-t-il ajouté.

Les Bears ont maintenu un dossier de 0-2 jusqu’à maintenant. Ils ont perdu 38 à 20 contre les Packers de Green Bay et 27 à 17 face aux «Bucs».

Fields a réussi 60,6 % des passes qu’il a tentées pour 427 verges et deux touchés, en plus d’être victime de trois interceptions. Reconnu pour ses talents de coureur, l’athlète de 24 ans a récolté 62 verges et un majeur avec ses jambes.

Précisions

Plus tard en journée, Fields a essayé de tempérer ses propos, blâmant notamment les médias en disant que ses mots avaient été sortis de leur contexte.

«Je ne blâme pas les entraîneurs, je ne vais jamais blâmer les entraîneurs, a-t-il dit. Je ne vais également jamais blâmer mes coéquipiers. Peu importe ce qui se passe dans un match, je le prends sur mes épaules.»

«Jamais vous n’entendrez rien sortir de ma bouche qui me ferait rejeter la faute sur quelqu’un d’autre dans cette organisation. Vous n’entendrez jamais cela. Je voulais juste clarifier cela. Et sachez simplement que je dois mieux jouer, c'est tout. C'est ce que j'aurais dû dire en premier lieu.»

Fields et les Bears renoueront avec l’action ce dimanche, alors qu’ils visiteront les Chiefs à Kansas City. Parions que le quart-arrière aurait aimé affronter un autre adversaire que les champions en titre du Super Bowl après avoir fait ses commentaires.