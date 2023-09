Notre télé dans un état précaire

Aux Gémeaux, dimanche soir, Charles Lafortune a parlé de notre télé comme du Titanic et la productrice Sophie Deschênes en a remis.

La soirée était pourtant festive. À voir l’enthousiasme de la salle, les centaines de vedettes endimanchées et l’animateur sautillant, la bouche fendue jusqu’aux oreilles, c’était difficile d’imaginer notre télévision au bord du précipice. Et pourtant, elle l’est !

Si Radio-Canada n’a pas trop de problèmes financiers grâce aux largesses de l’État, un certain Pierre Poilievre ne l’attend pas moins au détour. Il faudrait être naïf pour croire que seule la CBC connaîtra sa médecine de cheval s’il est élu premier ministre. Quant à TVA et à Noovo, voilà deux chaînes qui se saignent à blanc pour garder une clientèle qui s’égare allègrement dans le streaming. Ne parlons pas de presque toutes les chaînes spécialisées qui ne survivraient pas sans le respirateur artificiel que nous impose le CRTC sous forme de redevances.

C’est difficile pour les téléspectateurs de croire au naufrage et aux sombres pronostics lorsqu’ils voient le nombre croissant de séries originales qu’offre notre télévision. J’en compte plus d’une vingtaine, dont deux dramatiques et deux téléréalités quotidiennes. C’est du jamais-vu. Se pourrait-il que nos diffuseurs favorisent le nombre à la qualité dans l’espoir de retenir les spectateurs d’aller voir ce que leur proposent les répertoires infinis de Netflix, Disney ou Amazon ?

DES MOTS DOUX AUX TECHNICIENS

Les séries dramatiques à coût moyen ou à bas coût seraient-elles devenues trop faciles à financer ? Après tout, l’investissement du producteur n’est pas si prohibitif une fois qu’il a additionné la contribution du Fonds des médias, les crédits d’impôt et la licence payée par le diffuseur. Et les cachets des acteurs et des actrices, sauf ceux des vedettes, n'ont guère augmenté depuis des lunes. C’est du moins ce qu’on me souffle à l’oreille. Comme on me souffle que les équipes techniques doivent se défoncer pour que soient respectées les limites des budgets modestes.

Chez les techniciens syndiqués comme chez les membres de l’Union des artistes court une rumeur de grève. Peut-être l’hiver prochain, peut-être au printemps. C’est la première fois qu’au gala des Gémeaux on a autant de mots doux à l’endroit des techniciens. Suffiront-ils à leur faire oublier des conditions de travail éreintantes et les aléas du travail à la pige qui est leur lot ?

HUIT ANS PLUS TARD

Les diffuseurs eux-mêmes ne sont-ils pas en partie responsables de la précarité de notre télévision ? Que font-ils pour retenir les téléspectateurs qui délaissent la télévision linéaire pour regarder la télévision uniquement sur internet ? Pendant que les diffuseurs traditionnels cherchent encore à s’adapter à nos nouvelles habitudes d’écoute, les grandes plateformes comme Netflix, YouTube et Amazon ont trouvé le moyen de se tailler une place sur les télécommandes et, pire encore, sur les interfaces des téléviseurs intelligents. Il faut presque nous muer en explorateurs pour retrouver les émissions que nous avons manquées sur les chaînes traditionnelles.

Puis il y a le gouvernement fédéral qui depuis huit ans n’a pas encore réussi à forcer les géants du net à contribuer à notre système de radiodiffusion, malgré mille consultations, le rapport Yale qu’on a oublié sur une tablette et une loi qui n’a encore rien produit. Charles Lafortune et Sophie Deschênes auraient pu être bien moins timides !