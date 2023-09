«Nous pensons pouvoir surprendre» - Nick Bjugstad sur les Coyotes

Les Coyotes de l’Arizona se sont isolés à l’autre bout de la planète pour leur préparation. En Australie, à l’abri des regards, les nouveaux joueurs de l’organisation tenteront d’aider cette concession à retrouver un seuil de respectabilité.

L’été a été occupé pour les Coyotes, avec les prolongations de contrat du directeur général Bill Armstrong et de l’entraîneur-chef André Tourigny, mais également les signatures des vétérans Matthew Dumba, Jason Zucker, Alexander Kerfoot et Nick Bjugstad. De jeunes joueurs comme Logan Cooley et Sean Durzi ont aussi embarqué dans le bateau.

Tout ce beau monde se trouve actuellement en Australie, où les «Yotes» amorceront leur calendrier préparatoire en affrontant les Kings de Los Angeles, samedi.

«Cette équipe deviendra meilleure. Ils essaient de s’entendre avec des joueurs et ils ont réussi, donc c’est génial. Dumba et Zucker et Kerfoot, ils ont transigé pour Durzi... Juste avec le personnel, c’était une bonne raison pour moi de revenir et ensuite, le boni est de voir cette équipe progresser, ce qui sera encore plus amusant», a expliqué Bjugstad au site NHL.com, mardi.

Celui-ci et Zucker, à 31 ans, seront les attaquants les plus expérimentés du groupe. Cette jeune formation qui s’appuiera sur Cooley, Clayton Keller, Nick Schmaltz, Barrett Hayton et Lawson Crouse entend surprendre.

«Nous avons de jeunes joueurs. Nous ne sommes pas si vieux. Je suppose que Zucker et moi sommes les plus âgés, a rappelé Bjugstad. Ce sera une année amusante. Nous pensons véritablement que nous pouvons surprendre les gens. Ça commence ici avec le camp d’entraînement.»

Bons sur papier

Zucker, après s’être relancé en 2022-2023, croit aussi que les Coyotes peuvent bien faire. L’ailier gauche est arrivé après le chaos du changement de domicile et du référendum à Tempe. Il pense que les résultats sur la patinoire feront oublier cet épisode plus difficile.

«C’est une organisation intrigante avec tout ce qu’elle fait. Elle effectue beaucoup de bonnes choses et tente de remettre l’attention ailleurs, avec le fait de ne pas avoir de patinoire et ce genre d'enjeu. C’est une grande équipe de hockey. Sur papier, ça regarde bien, nous aimons l’équipe que nous avons. Maintenant, il faut y aller et jouer», a indiqué l’ancien du Wild du Minnesota et des Penguins de Pittsburgh.

Si la plupart des joueurs réguliers des «Yotes» sont en Australie pour cette série de deux matchs, le reste de l’organisation poursuivra sa préparation en Amérique du Nord. Samedi, l’Arizona disputera pas moins de trois rencontres le même jour.