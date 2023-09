Peur des araignées: voici un truc maison pour les garder loin de chez vous

L’arrivée de l’automne est souvent synonyme de trouver des araignées dans son logis, mais pour ceux qui détestent tomber nez à nez avec l’une de ces bestioles à huit pattes, voici une recette maison qui devrait les tenir à distance, selon des experts.

«Laissez-moi vous montrer comment les garder loin avec un spray naturel fait maison. Remplissez une bouteille vaporisante avec de l’eau et de l’huile de menthe poivrée. Brassez. Vaporisez à l’extérieur de la maison, dans les entrées, les fenêtres et les coins», a démontré Kamana Bhaskaran, une influenceuse d’astuces et recettes, dans une vidéo TikTok rapportée par «The Mirror» mardi.

La recette de répulsif à araignée, qui avait atteint plus de 1,9 million de vues depuis sa publication l’an dernier, est revenue d’actualité avec l’arrivée du temps frais qui invite les bestioles à se réfugier à l’intérieur des maisonnées.

Mais la recette maison n’est pas qu’une astuce de grand-mère: une étude, publiée en 2018 dans le «Journal of Economic Entomology», avait déjà témoigné de l’efficacité de l’huile de menthe poivrée et celle de châtaigne pour repousser les araignées, après avoir tenté de démêler les mythes et les faits.

Cependant, l’huile de citron, qui est souvent cité comme un répulsif à araignée, n’aurait pas obtenu des résultats aussi concluants, selon ce qu’avait indiqué l’équipe de recherche.

Ainsi, il serait recommandé d’ajouter une vingtaine de gouttes de ces huiles essentielles à de l’eau pour vaporiser les entrées et les coins par lesquels les bibittes peuvent entrer.

«Je fais ça depuis un an et ça marche parfaitement», aurait commenté une internaute sous la vidéo, selon le média britannique.

Néanmoins, une autre s’est empressée de rappeler aux propriétaires d’animaux de compagnie d’éviter cette astuce, puisque plusieurs huiles essentielles seraient nuisibles pour pitous et minous.

«Si vous avez des animaux, c’est un gros NON! Plusieurs huiles essentielles sont vraiment dangereuses pour les chats et les chiens», aurait-elle martelé, selon «The Mirror».