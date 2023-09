Près de 1000$ pour un crabe: elle appelle la police dans un restaurant de Singapour

Une touriste japonaise a eu toute une surprise lorsqu’elle a reçu sa facture pour un crabe qu’elle a commandé dans un restaurant de Singapour. Elle aurait même appelé la police.

C’est une facture de 1322 SGD (soit 1304 CAD) qu’a reçu Junko Shinba après avoir écouté les conseils de son serveur et commandé un plat de crabe royal d’Alaska pour elle et son groupe de touristes. Selon ce que la femme a dit au média Asia one et comme l’a rapporté le New York Post, elle visitait le coin avec de la famille et des amis lorsqu’ils ont décidé d’aller manger au restaurant Seafood Paradise, le 15 septembre dernier.

Le groupe aurait été averti que le crabe coutait 30 $, mais n’avait pas été mis au courant que c’était plutôt 30 $ par 100 grammes. Or, c’est un crabe entier de 3,5 kg qui a été servi aux clients, pour la modique somme de 938 SGD (925 CAD).

«Aucun d'entre nous n'a été informé que le crabe entier serait cuit uniquement pour nous, car certains autres restaurants servent des crabes partiellement», a souligné Junko Shinba précisant qu’il y avait tellement de nourriture qu’elle et son groupe n’avaient pas été en mesure de tout manger.

De leur côté, les propriétaires du restaurant ont affirmé que le prix de 26,80 $ par 100 grammes était bien indiqué.

«Pour éviter tout problème de communication, le personnel a même amené le crabe royal d'Alaska entier à la table avant la préparation», ont-ils déclaré.

C’est lorsqu’il a reçu la facture que le groupe s’est insurgé et a appelé la police afin de porter plainte. Finalement, après une médiation avec les autorités, le restaurant a accepté de déduire 107,40 $ de la facture «par bonne volonté».

Un crabe royal d’Alaska coûterait 70 $ US par livre en magasin, selon ce qu’a rapporté le New York Post. Ainsi il coûterait 539 USD (725 CAD) pour se préparer ce fruit de mer à la maison.