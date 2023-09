Psycho: comment gérer ses colères

Pour plusieurs, rien ne semble plus déroutant qu’une personne qui explose de colère pour un détail, une peccadille, ou un événement qui nous semble banal. Or, si ces crises colériques semblent sortir de nulle part, il arrive souvent que cette colère se soit accumulée avec le temps, comme un volcan qui gronde avant d’entrer en éruption...

Si on éclate de colère, notre voiture ne roulera pas plus vite dans un bouchon de circulation ; le service ne sera pas plus rapide au restaurant ; la crevaison ne sera pas réparée en frappant le pneu qui nous a fait faux bond. « Péter sa coche », comme on dit en bon québécois, ça peut arriver à n’importe qui, n’importe quand. Et dans tous les cas, les conséquences sont rarement positives et souvent blessantes pour autrui, voire pour soi-même.

Une colère... humaine

Certains sont plus à risque que d’autres aux explosions de colère : certaines personnes impulsives, atteintes d’un trouble de la personnalité ou d’un accident cérébral, par exemple, peuvent être plus sujettes aux débordements colériques. Or, les aléas de la vie n’épargnent personne, qu’il s’agisse d’une rupture amoureuse, d’une perte d’emploi, des soucis financiers... Et que dire des personnes aux prises avec des troubles d’usage de drogues ou d’alcool ? Plusieurs événements ou contextes peuvent en effet avoir raison des plus patients d’entre nous.

À l’opposé, ne jamais exprimer sa colère ou sa frustration, pour ne pas déplaire ou de peur de déranger par exemple, ne constitue pas l’avenue qu’il faut à tout prix emprunter. Tout en sachant choisir ses combats, exprimer son mécontentement de façon posée est plus porteur et constructif que de l’enfouir profondément : tout garder en dedans peut en effet augmenter les risques d’éclater de colère sans crier gare.

Savoir désamorcer

Pour mieux être en mesure de canaliser et calmer sa colère, il faut d’abord apprendre à identifier ses signes avant-coureurs. Plus vite on apprendra à mieux reconnaître les émotions et les comportements qui risquent de nous y conduire, plus vite on saura ensuite mettre en place des stratégies qui nous conviennent et nous permettent de nous apaiser, de reprendre le contrôle avant qu’il ne soit trop tard.

Lorsque l’on parvient à identifier les émotions ou les comportements précurseurs d’une crise de colère, certaines stratégies peuvent ensuite être mises en pratique afin de faire baisser la pression : respirer profondément, pratiquer un sport demandant une grande dépense d’énergie, mettre notre colère sur papier, crier tout seul dans son coin, et non pas à quelqu’un au hasard pour déverser son trop-plein de frustrations. Bref, trouver un exutoire, une façon de nous calmer qui nous convient, et surtout, qui ne fait de mal à personne.

Comment réagir ?

Plusieurs l’ont peut-être déjà remarqué : depuis la pandémie, du moins dans certains contextes, la patience collective ressemble de plus en plus à une denrée rare. Il est par ailleurs important de garder à l’esprit que trop souvent, les débordements colériques chez l’autre nous semblent moins justifiés ou légitimes que les nôtres. D’où l’importance de faire preuve de doigté et d’empathie dans nos interventions. De l’extérieur, nous ne voyons que la pointe de l’iceberg, qu’une part infime du portrait global de l’état psychologique de cette personne. Sa vie, son histoire, et les raisons profondes de sa perte de contrôle subite, nous les ignorons.

Lorsque nous voyons quelqu’un qui semble envahi par une tonne d’émotions fortes, incapable de réfléchir, certaines avenues peuvent être envisagées (dans la mesure où la situation ne représente pas un danger potentiel, le tout en se maintenant à distance et en assurant notre sécurité, bien entendu).

D’abord, il ne faut surtout pas tenter de lui démontrer qu’il a tort, essayer de minimiser la situation et encore moins de le ridiculiser, car cela reviendrait à mettre de l’huile sur le feu. Cette personne se trouvant dans cet état peut être soit violente, sous l’effet de drogues ou d’alcool, ou encore totalement désespérée.

Il est possible de tenter d’apaiser cette personne en crise, valider sa colère, son mal de vivre, et lui demander ce que l’on pourrait faire pour l’aider. De cette façon, vous créez ainsi un espace non pas pour la confronter, mais pour mieux écouter et comprendre sa détresse, sa souffrance, même si elles nous semblent étrangères ou plus difficiles à saisir.

Une fois la crise passée, un espace pour l’échange d’idées peut s’ouvrir graduellement, question d’explorer d’autres possibilités et de nouvelles avenues avec la personne qui vient de vivre un débordement de colère. Et au passage, lui faire comprendre — avec tact — les dommages importants qu’elle pourrait engendrer ou subir si cette rage continue de s’accumuler et d’exploser de la sorte.

Un baume sur notre colère

Dans notre vie, des situations éprouvantes et des émotions fortes peuvent mettre momentanément en échec nos capacités de jugement et de raisonnement. Or, en déversant notre colère sur autrui, on la déplace, mais par le fait même, on néglige aussi de se demander pourquoi on l’a ressentie. En plus de heurter ceux qui nous entourent, nous nous privons aussi de nous questionner sur les autres avenues ou options qui nous permettraient de nous apaiser... Nous avons tous besoin de prendre un pas de recul, ou de la présence d’une personne bienveillante, pour ne pas laisser ce volcan de colère nous engloutir.