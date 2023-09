Voici pourquoi on a adoré le show de Duran Duran et la barque nostalgique bien menée du chanteur Simon Le Bon

Dans un Centre Bell surchauffé, Simon Le Bon et sa bande ont mené leur barque nostalgique à bon port. Ils se sont même permis des détours vers des airs moins connus.

Les spectateurs ont assisté à une épopée trans-décennie brillament menée par un groupe qui célèbre ses 40 ans d’histoire dans sa tournée bien nommée Future Past - 40th anniversary.

Photo Martin Chevalier

Duran Duran est arrivé sur scène dans une entrée triomphale avec toute la théâtralité dont le groupe est capable. Ils n’ont rien perdu de leur sens de la mise en scène.

Toujours dans la jeune soixantaine, les membres du groupe ont tout pété avec leur grand succès Hungry Like the Wolf. John Taylor à la basse se promenait d’un bout à l’autre de la scène avec l’enthousiasme d’un jeunot qui découvre sa gloire soudaine... En bonus, on a eu droit à un Simon Lebon bien en voix, un Nick Rhodes un peu en retrait mais essentiel pour garder un point de vue d’ensemble.

C’est pendant Notorious qu’on pouvait remarquer que tout le monde - ou presque - était debout au Centre Bell. Non seulement au parterre mais aussi dans les gradins!

On sentait un petit relâchement dans Lonely in Your Nightmare mais c’est très sain qu’un groupe avec un pareil catalogue se permettre encore quelques audaces.

Photo Martin Chevalier

Ce mini temps mort fut vite oublié par l’assaut vocal combiné des sirs John Taylor et Simon Le Bon sur Is There Something I Should Know? À noter que durant cette dernière pièce, on pouvait voir défiler à l’arrière-plan un montage des pages frontispices des magazines pour ados des années 80 où on les a tant vus.

Mais même sans le montage, à entendre leur série de hits, on pouvait comprendre pourquoi ces gars-là attirent encore autant de fans. Le fun dans la salle se transmettait sur la scène et vice-versa.

Photo Martin Chevalier

L'hystérie durant leur grand succès Reflex l’a bien prouvé. Idem pour Girls on Film qui a soulevé les passions.

Duran Duran reste en forme et pertinent en se permettant des incursions dans leur matériel plus récent.

Le freak, c’est (encore) Chic

En première partie, Nile Rodgers et ses acolytes de Chic nous ont servi une leçon de disco-funk authentique.

Pour être certains que tout le monde comprenne dès le début à quoi on pouvait s’attendre, ils ont attaqué leur set avec Le Freak.

Le guitariste Nile Rodgers ayant composé pour de grosses pointures comme Diana Ross, Bowie ou Madonna, il ne s’est pas gêné pour agrémenter le tour de chant de son groupe avec des hits comme Upside Down, Modern Love ou même Like A Virgin. Et ça marchait très bien! Des versions écourtées mais efficaces.

Certes, par moment, leur performance avait des relents de medley disco de party de bureau. Mais comme ils étaient des pionniers de l’explosion du genre durant les années 70, on peut leur pardonner ça.

Et pour finir, Chic y est allé se Good Times. C’était en effet un bon moment . En plus ils ont intégré le Rapper’s Delight dont la pièce est issue.