10 moments marquants dans la carrière de Laurent Duvernay-Tardif

Par son parcours inspirant qui a jumelé le football et la médecine, Laurent Duvernay-Tardif a été un exemple pour d’innombrables jeunes Québécois. Après neuf ans dans la NFL, le «Doc» a choisi d’accrocher ses épaulettes et question de faire un survol de sa carrière bien remplie, voici 10 moments importants qui ont marqué, en ordre chronologique, son passage dans la plus importante ligue sportive professionnelle en Amérique du Nord.

1. «De McGill, les Chiefs repêchent...»

ANNIE T ROUSSEL/JOURNAL DE QUÉBEC/AGENCE QMI

C’est le 10 mai 2014 que l’aventure de Laurent Duvernay-Tardif a commencé dans la NFL. Au repêchage, les Chiefs en ont fait leur sélection de sixième ronde, avec le 200e choix au total. Depuis le début, l’entraîneur-chef Andy Reid avait vu quelque chose en Duvernay-Tardif et l’a encouragé à poursuivre ses études en médecine à l’Université McGill tout en évoluant dans la NFL. «L’attente a été longue, mais c’est tellement gratifiant. C’est merveilleux d’avoir reçu l’appel des Chiefs, entouré des membres de ma famille et de mes amis. C’est un moment mémorable», avait alors déclaré LDT.

2. Une place sur l’alignement

Photo AFP

À son premier camp d’entraînement avec les Chiefs, le garde québécois est parvenu à se tailler un poste avec l’équipe, ce qui n’est jamais garanti pour un choix tardif au repêchage. Celui que ses coéquipiers ont vite surnommé Larry ne s’est pas fait une place sur l’équipe de réserve, mais bien sur l’alignement régulier de 53 joueurs parce que les Chiefs tenaient à lui et croyaient en son potentiel. En 2014, il n’a pris part à aucun match, mais ça n’allait pas tarder...

3. Un poste de garde partant

AFP

Après une saison d’apprentissage, Laurent Duvernay-Tardif a gagné son pari en réalisant ce que plusieurs pensaient impossible lorsqu’il a fait sa place au sein de l’alignement partant des Chiefs. Il a pris part aux 16 rencontres des siens, dont 13 dans les tranchées comme titulaire du poste de garde à droite. C’est au cours de cette saison 2015 qu’il s’est fait un nom et qu’il s’est établi dans la NFL.

4. Un contrat historique

Sébastien St-Jean / Agence QMI

Après trois saisons dans la NFL, dont deux comme partant, les Chiefs ont confirmé que Laurent Duvernay-Tardif faisait désormais partie de l’élite à sa position. Le 27 février 2017, l’équipe lui octroyait un nouveau contrat d’une valeur de 41,25 millions pour une durée de cinq ans. Au moment de la signature, il devenait le quatrième plus haut salarié de la ligue chez les gardes. «Maintenant que je fais partie des joueurs les mieux payés à ma position, il y a un lot de responsabilités qui vient avec ça, mais ce n’est pas une pression étouffante», avait-il affirmé.

5. Appelez-le Docteur!

COURTOISIE/VINCENT ÉTHIER

Le 29 mai 2018, un autre grand rêve de Duvernay-Tardif a été réalisé lorsqu’il est officiellement devenu diplômé de l’Université McGill en médecine. Il devenait ainsi le premier joueur dans l’histoire de la NFL à revendique le titre de médecin. Il n’a finalement jamais convaincu les bonzes de la ligue de le laisser afficher fièrement les lettres M.D. sur son chandail, mais le moment n’était pas moins grandiose pour lui. « Ça veut dire beaucoup pour moi et je ne sais pas si je le réalise encore pleinement. C’est un sentiment indescriptible de fierté», s’était-il exprimé.

6. Une victoire au Super Bowl

Photo d'archives, AFP

Le 2 février 2020 à Miami, Laurent Duvernay-Tardif ajoutait un autre exploit à sa longue liste d’accomplissements lorsqu’il a gagné le Super Bowl 54 avec les Chiefs, face aux 49ers de San Francisco. Le garde avait complété le match même s’il avait été victime d’une blessure au mollet en cours de route. «C’est le plus beau moment de ma vie, et de loin. De voir ma famille, mes parents, Flo (sa conjointe) et de voir ma gang de malades dans la section 300 avec leurs banderoles et leurs drapeaux, c’est incroyable de vivre ça avec eux», s’était réjoui l’athlète comblé.

7. De la gloire au CHSLD

courtoisie

Peu de temps après la conquête du Super Bowl, la pandémie de COVID-19 a éclaté. Déchiré entre son amour du football et sa mission de société à titre de médecin, Duvernay-Tardif a choisi de s’éloigner des Chiefs pour la saison 2020, comme certains autres joueurs à travers la NFL. Loin de rester les bras croisés, il s’est investi en CHSLD. «Jouer au Super Bowl, par rapport au fait de retourner dans le système médical durant une pandémie, c’est totalement différent. En février, je savais que plus de 100 millions de personnes allaient regarder le match et je voulais gagner. Quand tu vas aider, c’est un devoir en tant que médecin et citoyen. Ce n’est pas le moment de jouer au héros et d’être impulsif», avait-il expliqué.

8. Échangé aux Jets

Photo USA TODAY Sports

De retour au jeu en 2021, Duvernay-Tardif s’est blessé au camp d’entraînement et n’a pas été en mesure de retrouver son poste comme partant. Le 2 novembre, à la date limite des transactions, il a accepté de lever sa clause de non-échange et les Chiefs l’ont envoyé aux Jets de New York, où il amorçait un nouveau chapitre de sa carrière. «Dire au revoir à Kansas City n’a pas été une décision facile. Quand j’ai décidé de ne pas jouer l’an passé, je me suis promis de faire tout en mon pouvoir pour revenir sur le terrain. Le fait de me joindre aux Jets me donne la meilleure opportunité de jouer», avait-il commenté.

9. Pour une dernière fois...

Photo d'archives, Getty Images via AFP

La saison dernière, quand tout le monde présumait que la carrière de LDT était bel et bien derrière lui, il a sorti un autre lapin de son chapeau lorsqu’il est revenu au jeu en novembre. Les Jets avaient besoin de renforts sur la ligne offensive et l’ont embauché sur leur équipe de réserve. Fidèle à son habitude, Duvernay-Tardif a vite gravi les échelons et dès le 11 décembre, il revoyait du terrain. Le 1er janvier, il disputait même un match comme partant face aux Seahawks à Seattle et le 8 janvier, il a joué un dernier match face aux Dolphins à Miami. Drôle de clin d’œil du destin, puisque c’est dans cette ville qu’il célébrait son triomphe au Super Bowl, trois ans plus tôt.

10. Au revoir!

Photo tirée de la page Facebook de Laurent Duvernay-Tardif

Maintenant que l’heure de la retraite a sonné, Duvernay-Tardif n’est pas près d’être oublié dans le paysage sportif et culturel québécois, lui qui au fil de sa carrière a aussi pris part à de nombreux projets télévisuels et campagnes publicitaires en plus de mener la fondation à son nom qui incite les jeunes à demeurer actifs. Au summum de sa carrière en 2020, il a été corécipiendaire, avec la vedette du soccer Alphonso Davies, du prix Northern Star, remis à l’athlète canadien par excellence. Le prestigieux Sports Illustrated l’avait aussi nommé Sportsperson of the Year.