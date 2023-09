«Absolument odieux»: le «frigo» paqueté de morts du cimetière Notre-Dame-des-Neiges

À Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Des centaines de cercueils superposés sur sept étages s’alignent devant moi. Je suis dans le « reposoir » du cimetière Notre-Dame-des-Neiges, un gigantesque « frigo » où sont accumulés les défunts qui attendent d'être inhumés. C'est comme ça depuis qu'un conflit de travail, partiellement terminé, a retardé les enterrements ce qui a infligé un supplice d'attente à des milliers de proches endeuillés.

Je suis privilégié d'avoir pu visiter cet endroit inaccessible pendant toute l'année du conflit.

Il fait très froid.

Ce reposoir n'est pas un frigo, mais plutôt un congélo : moins 16 degrés Celsius.

Ma nuque se contracte.

«Attention aux plaques de glace sur le sol», m'avertit Alain Dussault, le directeur des opérations du cimetière Notre-Dame-des-Neiges.

Parmi les quelque 380 résidents actuels de cette morgue devenue salle d’attente, certains patientent ici depuis janvier dernier.

Ces morts m’émeuvent moins que la pensée des milliers de proches endeuillés, ces vivants qui attendent de pouvoir enterrer leurs morts.

Dans ces caisses en bois, il y a des mères, des pères, des enfants, des amoureux, etc.

Le cimetière m'a permis de visiter ce lieu à une condition : pas de photos.

Ironiquement, je suis ici en raison de photographies prises clandestinement.

Une source me les a fait parvenir pour montrer la réalité de ce charnier frigorifique où les morts sont empilés jusqu'au plafond.

Dire qu'il y a une « congestion » de 400 cercueils en attente d'enterrement, c'est abstrait.

L'image permet de comprendre ce que ça représente. Et ma visite aussi...

Cruauté

«Ça vous paraît normal, des centaines de morts qu’on accumule comme ça dans un entrepôt ? Ce sont des humains, morts, mais des humains... et il y a des humains encore vivants qui souffrent, c’est absolument odieux», s'indigne Paul Caghassi, le fondateur de L'Association pour la défense des droits des défunts et des familles du cimetière Notre-Dame-des-Neiges.

«Une inhumation qui ne se fait pas pendant des mois, c’est une blessure qui ne peut pas cicatriser, c’est une cruauté d’imposer ça aux familles.»

Selon M. Caghassi, cet entrepôt géant, construit en cas d’épidémie, devrait strictement servir sa mission originelle.

«Ce charnier frigorifique doit servir en cas d’épidémie, en hiver, quand c’est impossible de creuser ou si la famille préfère attendre qu’il fasse moins froid. Mais là, c’est utilisé comme arme corporative et syndicale.»

«Les deux parties dans cette histoire sont à blâmer et nous avons été les otages des deux!»

Ce n’est pas M. Caghassi qui m’a fourni les photos, et il était réticent à l’idée de cautionner leur publication.

«J’espère au moins que ces images feront comprendre aux gens, aux politiciens surtout, toute l’ampleur du scandale de ce qui se passe ici ! Ça doit se terminer tout de suite. Et ça ne doit plus se reproduire.»

Louis-Philippe Messier

Le conflit perdure

Le Cimetière a rouvert ses grilles aux visiteurs la semaine dernière. Les inhumations avaient déjà repris quelques semaines plus tôt. La surpopulation exceptionnelle du reposoir ne semble pas pour l'instant vouloir diminuer... Une des raisons : même si les cols bleus sont de retour, les cols blancs demeurent en grève depuis un an... ce qui ralentit les opérations.

«C'est le chaos organisationnel, les inhumations sont faites au compte-gouttes, la situation d'accumulation ne va pas aller en s'améliorant quoi qu'en dise le cimetière», soutient Éric Dufault, le président du syndicat des employés de bureau.

«Nous atteindrons notre pleine vitesse de croisière dans deux semaines, lorsque tous nos cols bleus auront fini le nettoyage du site et pourront œuvrer aux inhumations», rétorque Michel Saint-Amour, le porte-parole du cimetière.

«Nous pourrons inhumer jusqu'à 60 cerceuils par semaine», renchérit M. Dussault.

Les deux parties soutiennent que d'ici décembre, le retard aura été rattrapé.

Cette querelle de parties présentement en négociations musclées exaspère Paul Caghassi :

«Je les connais, ces gens, et ils sont gentils, mais ils sont coincés dans leurs doctrines. L'un défend les employés. L’autre défend l’Église. Et personne ne fait d’effort.»

Il réclame des cols blancs qu'ils reprennent immédiatement le travail tout en négociant.

Cette aberrante accumulation de morts jusqu'au plafond durera-t-elle encore longtemps ? Se reproduira-t-elle à l'avenir ?

«La convention collective des cols bleus va se terminer en 2027 et ça pourrait être encore l'empilade», redoute M. Caghassi.

Source anonyme