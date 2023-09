Audrey-Louise Beauséjour: Un pas de plus vers Broadway avec la création d'une nouvelle comédie musicale américaine

Audrey-Louise Beauséjour fait un pas de plus vers son rêve américain en participant à la création de Place 2 Stay, une comédie musicale présentée à des producteurs de Broadway plus tôt cette semaine.

« On a fait deux lectures devant des gens de l'industrie, on a enregistré les démos. C’est une super belle expérience ! Et c’est toute une chance d’être la première à incarner un rôle... C’est fou ! » souffle-t-elle, rencontrée lors des répétitions du spectacle musical 7, à Montréal.

Le spectacle, écrit et composé par les artistes israéliens Oren Lok et Rinat Tsodyks, relate en théâtre et en chansons les chassés-croisés de deux couples d’âges différents cherchant à déménager de la ville à la banlieue, et vice-versa. Les créateurs sont récemment débarqués dans la Grosse Pomme dans l’espoir de donner des ailes à leur projet avec l’aide d’artistes et d'investisseurs nord-américains.

« C’est une comédie, mais il y a des moments extrêmement touchants. On parle de dépendance, de liens familiaux brisés, de frictions dans les couples... bref, des problèmes très actuels. J’ai ri autant que j’ai pleuré », résume Audrey-Louise Beauséjour.

Bien entourée

C’est le professeur d’Audrey-Louise Beauséjour à la New York Film Academy qui a recommandé la Québécoise pour ce projet réunissant des acteurs d’expérience: elle partageait la scène avec Gaelen Gilliland (Wicked), Jonathan Raviv (The Band’s Visit) et Joseph C. Townsend (Hairspray).

Il ne s’agit toutefois pas de la première expérience professionnelle d’Audrey-Louise Beauséjour dans la Grosse Pomme. Elle a tenu la vedette de Sweeney Todd : The Demon Barber of Fleet Street lors d’une production Off-Broadway, il y a quatre ans.

À suivre

Rien n’est encore promis pour Place 2 Stay ; il reste encore du chemin avant de voir ce titre estampillé sur une marquise de New York, notamment l’aval de producteurs. Mais Audrey-Louise Beauséjour demeure optimiste, rêvant déjà de porter ce rôle sur les planches de Broadway dans un futur plus ou moins rapproché.

« Tous ceux qui font de la comédie musicale rêvent de jouer sur Broadway ! C’est certain que si on me le propose, je ferai des pieds et des mains pour m’organiser avec ma fille [Adèle, 2 ans] », avance-t-elle, enthousiaste.

« Et même si ça ne fonctionne pas, ça demeure une vitrine extraordinaire », ajoute-t-elle.