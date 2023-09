Camp du Canadien: Cole Caufield n’a rien perdu de sa touche

Ce n’était que le premier jour du camp d’entraînement, le premier match intraéquipe. Néanmoins, Cole Caufield a prouvé qu’il n’avait rien perdu de sa précision.

Le meilleur buteur du Tricolore l’an dernier a mené son groupe avec deux buts, dont l’un dans une ouverture de la grandeur d’un carton d’allumettes. Bon, sur la séquence le gardien Joe Vrbetic a fermé l’angle de façon aussi efficace qu’un gardien de ligue de garage, mais quand même. Il faisait bon de revoir que Caufield, dont la saison s’est abruptement terminée le 15 janvier en raison d’une blessure à une épaule, avait toujours la touche.

« J’ai eu tout l’été pour travailler sur mon tir. Je n’en ai pas trop perdu », a-t-il lancé, sourire en coin, quelques minutes plus tard.

« Trouver les petites ouvertures, il excelle là-dedans », a indiqué Nick Suzuki, qui sera de nouveau son principal complice cette saison.

À qui la chance ?

D’ailleurs, au cours de l’été, ils ont été nombreux à se demander qui aurait l’occasion de compléter le premier trio du Canadien. Kirby Dach, qui a été le plus régulier à la droite de Caufield et Suzuki l’hiver dernier ? Sean Monahan, de retour en pleine santé ? Josh Anderson, l’express de Burlington ?

« Il y a plusieurs bons candidats qui peuvent jouer avec nous, a souligné le capitaine du Canadien. Marty [Martin St-Louis] risque d’avoir un choix difficile à faire. »

Sur quels critères l’entraîneur-chef devrait-il se baser pour arrêter sa décision ?

« Quelqu’un qui est capable de créer des jeux et de remporter les bagarres pour l’obtention de la rondelle. Quelqu’un qui peut nous soutenir et amener quelque chose de différent que ce que Cole et moi nous apportons », a énuméré Suzuki.

« Ça prend quelqu’un qui est compétitif dans les trois zones. C’est l’aspect le plus important », a ajouté Caufield comme élément de réponse.

Une occasion pour Heineman

Jeudi, c’est à Emil Heineman qu’est revenu l’honneur de compléter l’unité des deux jeunes vedettes du Canadien.

« Je l’ai sur seulement quelques secondes avant la première mise en jeu, quand les entraîneurs me l’ont dit, a raconté le Suédois. Je n’étais pas nerveux. J’ai pris ça comme une superbe occasion.

« Je peux apprendre beaucoup de ces joueurs, a-t-il ajouté. Avec eux, il faut être constamment prêt pour recevoir la rondelle, car c’est sûr qu’ils vont te repérer sur la glace. »

Avec raison, Heineman a rapidement rappelé qu’il était trop tôt pour tirer des conclusions. Malgré tout, son profil est intéressant.

« Il a été très bon lorsqu’il est revenu à Laval l’an dernier. Il a marqué un tas de buts, a rappelé Suzuki. Il n’a pas peur de décocher des tirs et il se place dans de bons endroits pour le faire. C’est un attaquant de puissance. »

En effet, à son retour en Amérique du Nord, l’attaquant de 21 ans a fait parler son tir en marquant 7 buts en 11 matchs.

Cela dit, la route est encore longue d’ici le 11 octobre, date du premier match de la saison et les ouvertures sont limitées, voire pratiquement inexistantes.

