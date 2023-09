Coupe Laver: le retour des bons moments pour Auger-Aliassime?

En 2022, la différence entre le Félix Auger-Aliassime d’avant et d’après la Coupe Laver était tout bonnement incroyable. Cette saison, c’est beaucoup plus difficile pour le Québécois, qui a grand besoin de retrouver sa confiance.

L’édition 2023 de ce tournoi opposant les meilleurs tennismen européens aux vedettes du reste du monde s’amorcera vendredi, au Rogers Arena de Vancouver. Voyez toute l'action à TVA Sports à compter de 16h.

• À lire aussi: Elias Pettersson rencontre des grands du tennis

• À lire aussi: Les Sénateurs changent officiellement de mains

L’an dernier, Auger-Aliassime avait été l’étoile de sa délégation et l’Équipe Monde a finalement remporté une première édition, après quatre défaites.

«Pour moi, et pour Frances [Tiafoe] qui a été en mesure de gagner le match pour confirmer notre victoire, je me souviens que c’était une journée spéciale parce que j’ai gagné le double pour commencer, avec Jack [Sock], et j’ai battu Novak [Djokovic]. Ça nous a maintenus en vie et nous avons pris les devants. Pour ma saison, c’était une grande victoire, un “boost” pour la confiance», a raconté le jeune homme de 23 ans sur le site web de la Coupe Laver, plus tôt cette semaine.

«FAA» a tellement fait le plein de confiance qu’il a ensuite remporté coup sur coup les tournois de Florence, d’Anvers et de Bâle. Il a grimpé au sixième échelon mondial et s’est ainsi qualifié pour les finales de l’ATP.

En 2023, le Montréalais est bien moins décisif. Il montre un dossier de 14-15 et est descendu au 14e rang. Il aura énormément de points au classement à défendre au cours des prochaines semaines.

Format agréable

Mieux vaut penser au positif pour Auger-Aliassime, dont le professionnalisme a été vanté par ses comparses de l’Équipe Monde. Il ouvrira la compétition face au Français Gaël Monfils, vendredi.

«Je crois que le format est une idée formidable pour les amateurs de tennis et nous, les joueurs. Nous n’avons pas souvent l’opportunité de jouer avec ces excellents joueurs. Nous jouons toujours les uns contre les autres. Vous pouvez gagner ensemble, pas seulement avec vos compatriotes, mais des gars d’autres pays», a-t-il mentionné.

Auger-Aliassime fera équipe avec les Américains Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Tommy Paul et Ben Shelton, ainsi que l’Argentin Francisco Cerundolo, tous des membres du top 25. L’Équipe Europe comptera sur le Russe Andrey Rublev, le Norvégien Casper Ruud, le Polonais Hubert Hurcacz, l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina et les Français Arthur Fils et Gaël Monfils.

«C’est agréable de se rapprocher de ces gars et de partager de beaux moments et de pouvoir dire qu’ils sont mes coéquipiers pendant toute une fin de semaine, a admis le Québécois. Je pense que nous en ressortirons avec de belles histoires et de bons moments.»

Rappelons également que les légendes du tennis Björn Borg et John McEnroe sont les capitaines respectifs de l’Europe et du Monde.

Voyez, dans la vidéo ci-dessus, le segment de Frédérique Guay à l’émission «JiC», jeudi.