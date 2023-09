De grosses prises pour l’École nationale d’administration publique

L’ancien premier ministre du Québec, Pierre Marc Johnson, l’ex chef de l’opposition officielle à Ottawa, Thomas Mulcair, et le président du conseil d’administration de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), Konrad Siou, sont parmi les 34 experts qui feront leur arrivée à l’École nationale d’administration publique (ENAP).

Les experts pourront notamment jouer un rôle de formateurs, d’entraîneurs, de mentors et de conseillers, en plus de présenter des séminaires. Selon l’ENAP, les experts auront ainsi l’occasion de partager leur savoir-faire. Ils « pourront également intervenir en conseil stratégique auprès des organisations ».

Le directeur général de l’ENAP, Hugo Cyr, est emballé par l’arrivée des experts.

« L’ENAP est l’Université-conseil vouée à l’excellence des administrations publiques d’aujourd’hui et de demain, a-t-il rappelé dans un communiqué. Nous sommes donc très fiers que ces expertes et experts qui partagent notre soif d’action publique pertinente et innovatrice joignent leurs forces aux nôtres pour renforcer les administrations publiques d’ici et d’ailleurs dans la francophonie. »

De son côté, l’ancien premier ministre du Québec, Pierre-Marc Johnson, accorde une grande importance à la valorisation des fonctions de l’administration publique.

« C’est un privilège de pouvoir être associé à l’ENAP à titre d’expert en résidence, où l’on retrouve un groupe de personnes qui se sont illustrées par leur compétence en matière de politiques publiques et qui ont choisi de participer à la formation de la relève, au perfectionnement et à l’amélioration continue de l’administration publique », a-t-il dit.

L’ancien juge en chef de la Cour supérieure du Québec, François Rolland, l’ancien directeur général de la Ville de Laval et de la Ville de Montréal, Serge Lamontagne, et le président du conseil d’administration de l’Agence du Revenu du Québec, Florent Gagné, figurent également parmi les 34 experts.