De nouvelles mesures pour combattre les îlots de chaleur à Laval

La Ville de Laval a annoncé la mise en place de nouvelles mesures pour lutter contre les îlots de chaleur urbains, notamment un programme de don d’arbres, dans le cadre du Plan climatique – Horizon 2025.

Dès jeudi, ce nouveau programme de don d’arbres permettra aux citoyens de se procurer jusqu’à 10 arbres gratuits à planter sur leur propriété, a annoncé la Ville, par voie de communiqué.

La Ville a également décidé d’augmenter le montant de la subvention offerte aux citoyens, qui passe de 75 $ à 200 $ par arbre planté.

Les propriétaires de terrains commerciaux et industriels auront également droit à une subvention couvrant jusqu’à 50 % des coûts des travaux de déminéralisation et de plantation, a expliqué la Ville.

Laval compte ainsi planter 15 000 arbres d’ici la fin de 2025 et déminéraliser 3360 m2 de surface pavée. Cela s’ajoute aux 15 000 arbres qu’elle plantera sur ses terrains ainsi qu’en emprise publique (voies de circulation, accotements, fossés, bandes de terrain).

«Ce n’est pas moins de 30 000 arbres supplémentaires que nous souhaitons avoir plantés dans notre ville, renforçant ainsi notre engagement envers nos citoyens de leur offrir un environnement plus sain et plus frais», a déclaré Stéphane Boyer, maire de Laval.

Totalisant des investissements de plus de 9 millions $, l’ensemble de ces projets seront réalisés grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030.