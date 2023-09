Des manifestants veulent bloquer des rues chaque semaine pour s’opposer à des pistes cyclables à Montréal

Des manifestants promettent de bloquer chaque semaine des rues de Montréal pour exiger le retrait de nouvelles pistes cyclables ayant forcé le retrait de dizaines de places de stationnement dans leur quartier.

« On ne se sent pas entendus. On sent que c’est imposé », s’insurge Carolan Durette-Roussin, une résidente de Saint-Michel.

Après avoir participé à une manifestation devenue virale sur les réseaux sociaux la semaine dernière pour s’opposer aux nouvelles pistes cyclables sur les rues Legendre et Louvain, elle a un message : il y en aura d’autres.

Mme Durette-Roussin a lancé une nouvelle invitation qui circule abondamment sur les réseaux sociaux : celle de bloquer la rue chaque jeudi soir à 19 h pour manifester. Des manifestants rencontrés la semaine dernière par Le Journal ont d’ailleurs promis d’être au rendez-vous chaque semaine.

« Après le conseil d’arrondissement du mois d’octobre, si ça n’a pas bougé, ça va être rendu deux manifestations par semaine. S’il faut que ce soit toute la semaine, ça va être toute la semaine ! », menace Mme Durette-Roussin.

Manque de stationnement

Les récents projets de pistes cyclables de l’arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension suscitent l’ire de nombreux résidents qui reprochent surtout le retrait de stationnements.

À Saint-Michel, les pistes cyclables sur les rues Legendre et Louvain ont forcé le retrait partiel ou complet d’une centaine de places de stationnement.

À Parc-Extension, c’est 250 places qui seront retirées sur quatre rues. Des dizaines de citoyens pour et contre ces projets sont descendus dans la rue la fin de semaine dernière pour manifester.

Mme Durette-Roussin dénonce la façon de faire de l’administration de son arrondissement, contrôlé par Projet Montréal.

« Je trouve qu’ils devraient consulter les résidents avant », soutient-elle.

« Il n’y a déjà pas de stationnement en été, imaginez en hiver », s’indigne de son côté Hervé-Benoit Tremblay, 48 ans, venu manifester avec sa conjointe Marie-Pier Guimond jeudi dernier.

Le conseil d’arrondissement du 5 septembre, a d’ailleurs été pour le moins tendu, alors que le ton a monté entre des citoyens mécontents et la mairesse Laurence Lavigne Lalonde.

Pas question de reculer, dit la mairesse

En entrevue avec Le Journal, la mairesse martèle qu’il n’est « pas question » de retirer les projets.

« Ça répond réellement à un besoin. Dans Parc-Extension, c’est 50 % des ménages qui ne possèdent pas de voiture. Dans Saint-Michel, c’est 60 % des gens qui n’utilisent pas de voiture pour se rendre au travail », soutient-elle.

« Ça va changer leurs habitudes de vie un peu, mentionne la mairesse. Ils vont devoir se stationner plus loin, chercher un peu plus longtemps. »

Aux reproches sur le manque de consultation, elle répond que trois séances d’informations, une par quartier, ont eu lieu pour présenter les projets et que de « petites » modifications ont ensuite été apportées.