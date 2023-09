Droit des trans: le politique en terrain miné

Maxime Bernier d’un côté, Jagmeet Singh de l’autre.

Ceux qui aspirent au pouvoir – libéraux et conservateurs – sont restés sur les lignes de côté.

Ils ont compris que le moment était mal choisi pour se pointer aux manifs et contre-manifs sur les droits de la communauté LGBTQ+, devant le Parlement à Ottawa.

Pour les libéraux et les conservateurs, le débat sur l’identité de genre dans les écoles est un terrain difficile à naviguer.

Surtout qu’entre les deux camps qui s’affrontaient dans la rue, le dialogue est complètement rompu.

Où est Poilievre ?

On attend toujours la position de Pierre Poilievre, qui s’est fait demander par ses militants au congrès de Québec de limiter les droits des mineurs trans.

On le comprend de ne pas vouloir se laisser distraire et de préférer parler d’économie et de logement.

Les Canadiens sont hautement polarisés et ambivalents sur le sujet.

Une majorité d’entre eux pensent que les écoles doivent informer les parents si leur enfant change de pronom en classe.

Mais ils croient aussi à 65 % que l’avancement de l’acceptation des personnes transgenres est un signe de progrès social.

Autre temps, autre ton ?

Les libéraux semblent avoir baissé le ton, eux qui sont habitués à en donner plus que le client en demande quand vient le temps d’afficher sa vertu.

Il y a quelques semaines à peine, la ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien, accusait les gouvernements provinciaux qui limitent le droit des trans à l’école de placer les jeunes devant une situation « de vie ou de mort ».

Hier, elle a longuement insisté sur son rôle de mère qui comprend les inquiétudes des parents.

Certaines communautés immigrantes, souvent plus religieuses et moralement conservatrices, sont un bassin important d’électeurs libéraux potentiels.

De quoi refroidir les ardeurs de ceux qui chercheraient à instrumentaliser ce sujet clivant à des fins politiques.