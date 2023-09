Ed Sheeran donne des concerts surprise chez ses fans

Ed Sheeran est au plus près de ses fans pour son album Autumn Variations.

Avant la sortie de son dernier disque, le chanteur de 32 ans a révélé sur Instagram qu’il avait donné des concerts surprise chez ses fans afin de créer des versions live des nouveaux titres.

« J'ai donc fait quelques concerts surprise dans les maisons de mes fans, enregistrant secrètement un album live d'Autumn Variations où chaque chanson est enregistrée dans le salon d'un fan différent, mais tout cela était une surprise totale », a expliqué l'artiste à côté d'une vidéo le montrant en train de chanter et de jouer du piano dans le salon d’une fan visiblement émue.

« Nous sommes arrivés chez @kariconaway à la fin de la journée, et j'ai tout de suite su que ça allait être amusant. Ils avaient des chats, des bracelets d'amitié et des boissons fruitées pour commencer, mais une fois que j'ai joué la chanson Autumn, j'ai dit "Emmenez-moi faire un tour". Et quand je suis entré dans sa chambre, j'ai vu un piano », a-t-il poursuivi.

L'interprète de Shape Of You a expliqué que la fan l'avait invité à jouer du clavier, ce qu'il avait fait pour son titre Wake Me Up, sorti en 2011. « Elle m'a demandé si je pouvais jouer et j'ai répondu "Pas vraiment mais je joue un peu sur Wake Me Up". Alors me voilà en train de jouer Wake Me Up, pour tous les fans de Plus qui sont là », a-t-il écrit.

Le chanteur a conclu en disant : « L’album Autumn Variations sera bientôt disponible dans le salon des fans, l’album proprement dit sortira le 29 septembre, allez le précommander, vous les légendes x. »

Autumn Variations sera le deuxième album que sort le chanteur cette année, après Subtract, paru en mai. Selon Billboard, Ed Sheeran se prépare également à sortir un troisième album, bien qu'il n'ait pas encore donné de détails.