Efficacité énergétique: voici l’option de chauffage la plus abordable

La thermopompe est devenue l’option de chauffage et de climatisation la plus abordable pour les ménages, selon un récent rapport qui encourage les gouvernements à imposer des systèmes de chauffage et de refroidissement non polluants.

L’étude de l’Institut climatique du Canada, qui a évalué les coûts de chauffage et de climatisation dans différents types de bâtiments à Montréal, Toronto, Edmonton, Vancouver et Halifax, révèle que la thermopompe est plus abordable qu’une fournaise au gaz et un climatiseur ensemble.

Selon l’étude publiée jeudi, les coûts sur toute la durée d’une thermopompe conventionnelle avec chauffage d’appoint électrique sont inférieurs de 13 % par rapport à ceux d’une fournaise à gaz combinée à un appareil de climatisation.

«Si on compare ses coûts à ceux du gaz et du climatiseur, la thermopompe est une façon abordable de réchauffer et de rafraîchir la plupart des ménages canadiens», a indiqué Rick Smith, président de l’ICC.

Cette différence de prix est attribuée à l’efficacité énergétique de la thermopompe, cinq fois plus grande que celle d’une fournaise au gaz, ce qui permet aux ménages d’économiser sur leur facture d’énergie.

«Le Canada a la chance incroyable de pouvoir aider sa population à économiser des frais d'énergie, à réduire la pollution climatique et à se protéger de chaleurs extrêmes comme celles de cet été», a-t-il ajouté.

Dans son rapport, l’ICC recommande notamment aux autorités d’imposer dans les nouveaux bâtiments des systèmes de chauffage et de refroidissement non polluants, ce qui éviterait de condamner les consommateurs à des infrastructures de combustibles fossiles coûteuses.