Elle poursuit Starbucks pour 5 M$ en raison de boissons sans fruits

Une femme de l’État de New York aux États-Unis a obtenu l’autorisation de poursuivre Starbucks pour «pratiques fausses et trompeuses» après que la chaîne de restauration rapide ait tenté de faire classer l’affaire.

Selon le New York Post, Joan Kominis a porté contre l’entreprise en août 2022. La femme était outrée d’apprendre que la boisson «Starbucks Refreshers fraise açaï» ne contenait pas réellement d’açaï.

La cliente mécontente et son codemandeur, Jason McAllister, de Californie, réclament des dommages et intérêts d'un montant supérieur à 5 millions de dollars. Leur poursuite porte aussi sur d’autres boissons vendues par Starbucks.

Les documents judiciaires déposés par les plaignants indiquent que «à l'insu des consommateurs, les boissons rafraîchissantes mangue et fruit du dragon ne contiennent pas de mangue, les boissons rafraîchissantes ananas et fruit de la passion ne contiennent pas de fruit de la passion, et les boissons rafraîchissantes fraise açaï ne contiennent pas d'açaï».

Le géant du café a riposté en demandant le rejet de l'affaire.

Toutefois, mardi, un juge américain a rejeté cette demande, déclarant que le grand public pouvait avoir raison de croire que les produits contiennent les fruits manquants.

Starbucks estiment cependant que la mention des fruits dans le nom de ses boissons est censés décrire les saveurs plutôt que les ingrédients.

Dans le dépôt original de sa plainte, Joan Kominis a affirmé qu'elle s'était offert une boisson, croyant qu'elle consommerait de l'açaï sain.

Au lieu de cela, le rafraîchissement était «principalement composé d'eau, de concentré de jus de raisin et de sucre».

«Si elle avait su que le produit ne contenait pas d'açaï, elle ne l'aurait pas acheté ou l'aurait payé beaucoup moins cher», affirme le document.