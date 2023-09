Face à l’agression russe en Ukraine, les démocraties ne doivent pas céder

À l’ONU et à Washington, Volodymyr Zelensky rappelle l’urgence de faire front commun contre l’agression génocidaire menée par le régime de Poutine.

La guerre provoquée par l’agression russe s’éternise, mais rien ne semble pouvoir éteindre la résistance du peuple ukrainien. Celle-ci est incarnée par le président Zelensky, qui est venu nous rappeler qu’en Ukraine, c’est la démocratie elle-même qui est en jeu.

Dans ce sens, les Américains ont des choix déterminants à faire, et nous aussi.

Agression, génocide et chantage nucléaire

Les raisons ne manquent pas pour condamner l’agression de la Russie contre l’Ukraine. Quoi qu’en disent Poutine et ses apologistes, ni l’Ukraine ni l’OTAN n’a provoqué la Russie en menaçant son intégrité territoriale.

En plus de mener une guerre illégale, il est devenu clair que le régime de Poutine fait preuve d’une attitude génocidaire. Poutine lui-même nie l’existence même du peuple ukrainien et ses actions démontrent qu’il souhaite son éradication, que ce soit par le ciblage criminel des populations civiles ou la déportation systématique d’enfants ukrainiens pour les « russifier ».

Le tout se déroule dans un contexte de chantage nucléaire de la part d’un régime autoritaire poussé dans ses derniers retranchements, qui ment effrontément à sa population et sur toutes les tribunes internationales.

Désolantes tergiversations

Face à ce régime qui ne s’exprime que par la force et le mensonge, la seule réponse valable passe par la fermeté – dans les limites imposées par le réalisme – et l’adhésion indéfectible aux principes démocratiques et au droit.

Dans ce sens, la politique de l’administration Biden est digne de mention, mais la position américaine est affaiblie par les tergiversations de l’opposition républicaine, à commencer par les signaux envoyés par le leader de ce parti.

Donald Trump répète constamment qu’il mettrait fin à ce conflit en 24 heures, mais il faut être bien naïf pour croire que ce serait autrement qu’en offrant un chèque en blanc à son maître à penser Poutine. Pendant ce temps, les porte-paroles de la droite fêlée – dont certains cachent mal leur admiration pour Poutine – remettent en question l’aide américaine à l’Ukraine.

Des choix à faire

Pour les Américains qui iront aux urnes l’an prochain, le choix est clair. Dans un contexte de polarisation, la droite républicaine rejette l’aide à l’Ukraine par réflexe d’opposition à Biden, mais aussi parce que l’autoritarisme à la Poutine ne lui déplaît pas tant que ça. Ainsi, un vote pour Donald Trump s’annonce comme une capitulation devant Poutine.

Volodymyr Zelensky tente de faire comprendre aux Américains que leur appui est indispensable au combat pour la démocratie, mais il y a peu de chance que cette préoccupation soit déterminante le jour du vote et le risque d’un recul est réel.

Au Canada, le risque d’abandon de la cause ukrainienne est moins grand, mais ça ne signifie pas que tout va pour le mieux. L’aide que nous accordons à l’Ukraine n’est probablement pas à la hauteur de nos moyens, et certainement pas à la hauteur des discours de nos dirigeants.