Feux de forêt: une nouvelle technologie déployée pour les détecter à l’avance

Les pompiers de la Colombie-Britannique pourront bientôt compter sur une technologie mêlant la 5G, l’intelligence artificielle et des satellites de Space X pour repérer les flammes avant qu’elles se propagent et créent d’importants feux de forêt.

Le service de satellites de l’entreprise d’Elon Musk sera couplé avec le réseau cellulaire de Rogers, qui en a fait l’annonce jeudi matin.

Des caméras Pano AI serait ainsi introduit sur des tours du réseau 5G afin de détecter la fumée jusqu’à une distance de 20 kilomètres. Elles se retrouveront près de Fort St. James, Smithers et Chetwynd.

«La détection précoce des incendies de forêt est essentielle pour prévenir leur propagation et protéger les communautés et nos forêts», a souligné Sonia Kastner, présidente-directrice générale de Pano AI.

Les données captées par les caméras des tours et les capteurs connectés aux satellites seront partagées avec le service des incendies de forêt de la province et l’Université de la Colombie-Britannique – qui a aussi travaillé sur ce projet.

«Les incendies de forêt sont une préoccupation croissante dans notre province et nous sommes toujours à la recherche de meilleurs moyens de les prédire et de les détecter», a reconnu Aaron Pawlick, directeur des initiatives stratégiques et de l'innovation au sein du service des incendies de forêt de la Colombie-Britannique.

En date de jeudi, plus de 380 incendies sont toujours en train d’être combattus en Colombie-Britannique et 520 autres au niveau du pays.