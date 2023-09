Gestion des catastrophes naturelles: des caméras de l’INO pour détecter les feux de forêt à partir de l’espace

L’Institut national d’optique (INO) de Québec développe des caméras thermiques qui seront utilisées dans l’espace afin de détecter de manière précoce les feux de forêt à partir de satellites. Pour l’organisation, il s’agit du plus important mandat dans le domaine aérospatial.

Cet important projet, qui consiste à déployer une constellation de satellites dans l’espace pour l’observation de la Terre, est piloté par l’entreprise canadienne EarthDaily Analytics de Vancouver.

Dans le cadre de ce contrat, l’INO développe une nouvelle génération de détecteurs bolométriques et de cartes électroniques pour une utilisation dans l’espace. Les données qui seront recueillies serviront notamment à la prévention et la gestion des catastrophes naturelles dans un contexte de changements climatiques.

«C’est un projet qui avance très bien. Évidemment, c’est un projet complexe parce qu’il n’y a pas que les caméras. Il y a aussi des gens impliqués dans les satellites eux-mêmes et tout l’arrimage d’ingénierie entre les différentes parties», a indiqué Alain Chandonnet, président-directeur général de l’INO.

Photo fournie par l'Institut national d'optique

Au total, une vingtaine de caméras thermiques seront fabriquées par l’INO. Les satellites seront lancés par SpaceX et ils devraient être pleinement opérationnels en 2024. La valeur du contrat n’a pu être obtenue.

«Ces dernières serviront à la surveillance avancée des phénomènes thermiques, notamment la mesure des températures au sol et à la surface des mers, l’identification des anomalies, ainsi que la détection et le suivi des feux de forêts», peut-on lire dans la description du projet contenue dans le rapport annuel diffusé jeudi.

Une année record

Selon M. Chandonnet ce contrat représente une part importante des revenus de l’INO au cours de la dernière année.

Pour une deuxième année consécutive, l’INO a enregistré un record de commandes. Pour l’année 2022-2023, les commandes se sont établies à 25,4 M$ contre 20 M$ l’année précédente.

De leur côté, les revenus d’opération ont bondi de 18 % pour atteindre 50,2 M$, un record depuis la création de l’INO en 1988. Les revenus sont principalement associés à deux unités d’affaires : l’aérospatial et le médical. Concernant le domaine médical, l’INO poursuit le développement d’une innovation visant à stériliser les produits sanguins pour le compte «d’une grande entreprise américaine» dont il ne peut divulguer le nom.

M. Chandonnet s’estime satisfait des résultats du dernier exercice financier.

«On assiste à une forme de rattrapage. Il a définitivement un signe de sortie de la pandémie. Maintenant, il faudra voir si cette tendance se maintient considérant ce que l’on sait par rapport à l’économie globale, les taux d’intérêt et l’inflation.»

«Une chose est sûre. C’est que nous semblons voir un rétablissement au niveau des chaînes d’approvisionnement. C’est moins problématique que l’an passé, mais est-ce que la tendance à la hausse va se maintenir encore? Cela reste à voir. Comme tout le monde, on le ressent. Les entreprises sont plus prudentes dans leurs investissements et la recherche et le développement en font partie.»

L’INO en quelques chiffres :

18 brevets obtenus en 2022-2023

226 employés

180 clients en 2022-2023

77 transferts technologiques à ce jour

35 entreprises essaimées à ce jour