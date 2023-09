Il ne se présente pas la bonne semaine à son test d'admission en médecine à Laval: le rendez-vous manqué de Laurent Duvernay-Tardif avec le Rouge et Or

Recruté par le Rouge et Or à sa sortie des rangs collégiaux en 2010, Laurent Duvernay-Tardif ne s’est pas présenté à son test d’admission en médecine à Laval croyant que l’examen se déroulait une semaine plus tard.

L’entraîneur-chef Glen Constantin avait contacté Sasha Ghavami pour vérifier si l’oubli de son protégé était volontaire et s’il ne voulait tout simplement pas évoluer à Laval en brillant par son absence, mais l’ami et agent de Duvernay-Tardif l’avait rassuré.

« Laurent est très, très intelligent, mais il a un peu de misère avec la planification », avait répondu Ghavami à Constantin. En ratant le test, Duvernay-Tardif ne pouvait plus jouer à Laval puisqu’il n’y a pas de reprise.

Les trois institutions francophones (Laval, Montréal et Sherbrooke) qui offrent le programme de médecine tiennent leur test d’admission la même journée alors que McGill a son propre test. « Personne ne sait si Laurent aurait choisi Laval, a indiqué Constantin, mais il ne pouvait plus le faire après avoir raté le test. »

L’ancien joueur de ligne défensive des Phénix d’André-Grasset s’est donc retrouvé à McGill où il a été déplacé sur la ligne offensive après sa première saison. Il a notamment remporté le trophée J. P. Metras décerné au meilleur joueur de ligne au pays en 2013, ce qui lui a valu une invitation au East-West Shrine Game à St. Petersburg quelques mois plus tard où il a laissé une favorable impression. À la fin mars, dix équipes de la NFL se déplaçaient à Montréal pour son pro day.

« Intelligence et compréhension exceptionnelles »

Constantin se souvient des débuts de Duvernay-Tardif avec les Redbirds. « Sa technique n’était pas à point, mais c’était un super athlète. Son intelligence et sa compréhension du jeu étaient exceptionnelles. Je suis très fier de son parcours. »

Si les Matthew Bergeron et Benjamin St-Juste ont opté pour le chemin traditionnel de la NCAA pour atteindre la NFL, Duvernay-Tardif, lui, est demeuré au Canada tout en débutant ses études en médecine.

« Ses succès ont démontré qu’il se jouait du bon football au Canada et ouvert les yeux aux recruteurs de la NFL, a déclaré Constantin. Ses succès ont beaucoup aidé les plus jeunes. »

