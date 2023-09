Jean-Talon: le PQ se défend de courtiser le vote anti-tramway

Québec solidaire soupçonne le Parti québécois de courtiser le vote anti-tramway dans Jean-Talon, ce que nie le trio péquiste, en confirmant son appui au projet de la Ville de Québec.

• À lire aussi: Partielle dans Jean-Talon: les députés de la CAQ mobilisés pour le porte-à-porte

• À lire aussi: Jean-Talon: la CAQ porte plainte contre Pascal Bérubé pour un courriel

• À lire aussi: Élection partielle dans Jean-Talon: Olivier Bolduc dit que personne ne lui parle de ses pubs sur Facebook

Joël Arseneau, Pascal Bérubé et Paul St-Pierre Plamondon ont d’ailleurs finalement voté, jeudi, en faveur d’une motion concoctée par QS, puis amendée par la CAQ, stipulant que l’Assemblée nationale « réitère son appui au projet actuel de tramway ».

Les quatre partis représentés au Salon bleu ont adopté à l'unanimité cette motion, qui rappelle également « l'importance du partenariat entre le gouvernement du Québec et les municipalités en ce qui a trait à la planification et la mise en œuvre de projet de transports en commun ».

CAPTURE D'ÉCRAN - ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC

Stratégie

La stratégie initiée par le député solidaire Étienne Grandmont visait vraisemblablement à repousser le Parti québécois dans ses derniers retranchements sur la question, depuis que Paul St-Pierre Plamondon insiste pour que le gouvernement dévoile le coût du tramway avant l’élection partielle du 2 octobre.

La ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, refuse toutefois de le faire, en martelant essentiellement qu’il appartient au maire de Québec, Bruno Marchand, de présenté une mise à jour des coûts en suivant son propre calendrier, puisqu’il s’agit du projet de la Ville de Québec.

« Le Parti québécois semble vouloir semer le doute dans l’esprit des gens », a dit M. Grandmont, avant que le PQ annonce qu’il appuierait sa motion telle qu'amendée par le gouvernement.

« On dirait qu'ils ne sont plus d'accord avec le projet de tramway. Honnêtement, je suis très inquiet. C'est un projet dont on a besoin et je demande au Parti québécois de clarifier sa position. Est-ce qu'il est pour ou il est contre le projet de tramway », a soulevé le député solidaire de Taschereau. Le PQ brillait d’ailleurs par son absence, mercredi, lors du débat au Salon bleu sur cet enjeu, a-t-il souligné.

Le PQ proposait un tramway bonifié

Mais à son tour, devant la presse parlementaire, le porte-parole péquiste en matière de transports, Joël Arseneau, a assuré que son parti « a toujours été pour un système de transport structurant » à Québec. Il réclame néanmoins davantage de transparence pour les électeurs de Jean-Talon.

« Moi, je pense que les gens veulent avoir l'information [sur les coûts et le tracé du tramway]. Puis nous, ce qu'on souhaite, c'est que le gouvernement la divulgue », a insisté M. Arseneau.

Le député des Îles-de-la-Madeleine a également confirmé que le PQ croit toujours au plan de transport qu’il a présenté aux dernières élections générales, lequel comprenait un tunnel Québec–Lévis où circulerait un train léger de 4 à 5 milliards $, en plus d’une version bonifiée (mais non chiffrée) du projet de tramway, en deux phases, jusqu’à Charlesbourg.