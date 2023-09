Jets: Scheifele et Hellebuyck ouverts à poursuivre l’aventure

Joueurs autonomes sans compensation l’été prochain, les vedettes des Jets de Winnipeg Connor Hellebuyck et Mark Scheifele ne veulent rien promettre pour la suite.

Le cerbère étoile Hellebuyck est resté mesuré. Il n’est pas opposé à une prolongation de contrat à long terme, mais il a préféré ne pas se compromettre.

«Je vais être patient, a indiqué le gardien de 30 ans aux journalistes dans des propos relayés jeudi par le réseau Sportsnet. Nous verrons comment tout se déroulera dans le futur, mais je suis là, je suis un Jet et je vais juste essayer de gagner une coupe avec cette équipe.»

«J'ai l'impression que si je dis quelque chose maintenant, cela pourrait changer demain, a-t-il poursuivi. C’est le côté commercial des choses. Je suis ouvert d'esprit. Je ne ferme la porte à nulle part. Je vais chercher n’importe quel endroit qui, je pense, peut gagner une coupe, et je sais que ce vestiaire peut gagner une coupe.»

Même son de cloche pour le vétéran Scheifele, même s’il assure que ce n’est pas le premier de ses soucis pour le moment.

«Il me reste un an sur mon contrat et je suis ici pour me concentrer sur cette équipe, l’aider à réussir, et c’est vraiment mon seul objectif, a indiqué l’attaquant. Je leur ai dit que j’étais prêt à rester. C’est mon 13e camp, donc ça fait longtemps et j’en ai apprécié chaque jour, et je suis définitivement disposé à rester.»

Bref, rien ne semble être coulé dans le béton pour l’instant. Le directeur général du club, Kevin Cheveldayoff, doit grandement espérer que ses poulains connaissent une excellente saison, ce qui pourrait convaincre les deux étoiles de poursuivre l’aventure au Manitoba.

L’an dernier, Scheifele a amassé 68 points en 81 matchs. Dans le cas de Hellebuyck, il a présenté une fiche de 37-25-2, une moyenne de buts alloués de 2,49 et un taux d’efficacité de ,920.