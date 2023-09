La prochaine fois que vous entendrez «je n’exclus rien»...

À force de couvrir la politique, on finit par remarquer quelques expressions dites « béquilles » qu’on entend plus souvent que d’autres. Du genre « j’ai le goût de vous dire » ou « on est en mode solution ».

La plus populaire est toutefois le fameux « je n’exclus rien ».

Depuis quelques années, y compris durant la pandémie, les élus, dont les premiers ministres, tendent de plus en plus à le servir en guise de réponse en point de presse, à la période de questions ou en commission parlementaire.

Lorsqu’on les questionne sur une politique à venir, un projet, une idée, il arrive souvent que la réponse soit « je n’exclus rien ». Autant à Ottawa qu’à Québec, la formule fait fureur.

S’acheter du temps

Évasive à souhait, elle permet en effet de faire miroiter du même coup une chose et son contraire. Ce faisant, elle achète du temps – une denrée précieuse en politique –, tout en évitant la confrontation dans l’immédiat.

Quelques exemples parmi d’autres : pensez-vous vraiment faire un troisième lien dorénavant pour le transport collectif ? Je n’exclus rien.

Pensez-vous changer d’idée sur l’interdiction de cession de bail pour les locataires ? Je n’exclus rien.

Croyez-vous pouvoir obliger les grandes chaînes d’épicerie à plafonner leurs prix ou forcer Meta à payer ses dus pour les médias canadiens ? Je n’exclus rien.

En attendant le prochain sondage

En communication politique, le « je n’exclus rien » veut surtout dire de deux choses l’une.

Soit que le politicien n’a aucune intention de réaliser l’engagement à propos duquel on le questionne, mais qu’il n’est pas prêt à le dire par crainte de perdre des appuis.

Soit qu’il ne sait vraiment pas encore ce qu’il va faire, mais qu’il ne veut évidemment pas l’avouer. Le tout, comme il se doit, en attendant le prochain sondage interne.

Du moins, me semble-t-il, mais je n’exclus rien...