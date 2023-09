Les gangs de Montréal à Québec et Vancouver: le crime organisé en a plein son casque

La migration des gangs dans d’autres villes et provinces ne date pas d’hier. Habituellement, les membres quittent Montréal pour fuir la police ou des Ops (mot pour désigner les membres des gangs ennemis) ou encore ouvrir de nouveaux marchés, principalement dans la prostitution.

Cependant, ces mouvements n’aboutissaient pas forcément par une implantation, car bien souvent les territoires et les marchés sont déjà sous le contrôle d’autres groupes criminels.

Or, depuis les deux dernières années, mes sources me confirment que plusieurs membres de gangs font des affaires ou s’installent hors du Grand Montréal à la demande de certains gangs locaux ou avec l’aide de trafiquants indépendants.

À Vancouver

En juin dernier, un de mes contacts m’informe de la présence de plusieurs membres d’un gang de Montréal-Nord à Vancouver. Ils seraient impliqués dans plusieurs fusillades et tenteraient de contrôler le trafic de drogue dans le quartier Downtown Eastside.

Je lui mentionne alors que ce cas de figure n’est possible qu’à l’invitation d’un autre gang. On constate, en effet, que certains membres de ce gang montréalais auraient de solides liens avec un gang de Vancouver implanté depuis plusieurs années dans le Downtown Eastside. Il contrôlerait le trafic de drogue et la prostitution.

Le problème avec ce genre d’alliance, c’est qu’elle ne plaît pas forcément aux Ops. D’où l’augmentation des fusillades.

À Québec

Encore là, j’observe le même phénomène. Des gangs du Grand Montréal, particulièrement de Laval et de Rivière-des-Prairies, migrent à Québec. Ils ont tous des liens avec des trafiquants locaux.

Le flux de la drogue part de Montréal vers Québec et la prostitution n’est pas en reste. La rumeur sur le terrain ? Les gars ne veulent plus travailler pour les motards. Ce n’est pas la première fois que j’entends ce genre de commentaire. Ils me le répétaient même dans les années 90. « Tu verras Maria, un jour viendra, on ne travaillera plus pour les motards ».

Cette fois-ci, ils sont dans leur mouvement d’indépendance totale. Toutefois, ils ne se contentent pas de s’autonomiser en vendant leur propre drogue, ils la volent aux motards. Comme on le dit dans le milieu : « Ils burn et tuent ». Meurtres, tentatives de meurtre, fusillades, intimidations des relations motards ou de leurs petits trafiquants.

Quant aux principaux intéressés, ils n’osent pas trop bouger. Ils ne veulent surtout pas s’embourber dans une guerre qui n’est jamais bonne pour les affaires. Ils ont beaucoup plus à perdre.

Cette migration des gangs du Grand Montréal vers les régions du Québec (Bas du fleuve, Beauce, Gatineau, Sherbrooke, etc.) est loin d’être rassurante. Ils ne sont plus dans la fuite, mais dans le développement des marchés.

On est loin du calme et du contrôle, mais chut, il ne faut pas le dire trop fort !