Les Québécois les plus touchés par l'inflation

L’inflation au Québec a bondi de 14,9 % depuis février 2021, le mois à partir duquel une série d’assouplissements des mesures sanitaires reliées à la COVID-19 est entrée en vigueur dans toutes les régions du Québec.

Pendant cette même période de deux ans et demi, soit de février 2021 à août 2023, le salaire moyen de l’ensemble des employé(e)s à temps plein a augmenté au Québec de seulement 9,8 %, soit 5,1 points de pourcentage de moins que le taux d’inflation. Cela laisse entendre qu’on s’est collectivement « appauvri » d’autant.

Autre observation importante à souligner à partir de mon analyse des données rapportées par Statistique Canada : c’est ici, dans notre « Belle Province », que l’indice des prix à la consommation a le plus augmenté parmi les sept plus grandes provinces canadiennes.

On « devance » notamment la Colombie-Britannique (13,8 %) par 1,1 point de pourcentage, l’Alberta (13,9 %) par 1 point de pourcentage et l’Ontario (14 %) par 9/10 de point de pourcentage.

LE LOGEMENT

De toutes les dépenses de consommation, c’est évidemment le « logement » qui siphonne le plus le portefeuille des ménages. Dans le panier de l’indice des prix à la consommation de Statistique Canada, le logement compte pour 28,34 % de l’ensemble dudit panier.

De février 2021 à août 2023, le logement au Québec a été frappé par un taux d’inflation de 16,7 %. Alors que les ménages à loyer subissaient une hausse de l’inflation de 12,7 %, les propriétaires, eux, se faisaient matraquer le portefeuille par une agressive inflation de 18,9 %.

En matière de logement, les plus grandes victimes de l’inflation, ce sont, entre autres, les locataires qui ont été contraints de déménager. N’étant pas protégés par la Loi sur la fixation des loyers de la Régie du logement, ces locataires ont vu leurs loyers grimper sensiblement plus que la moyenne.

Autres victimes qui passent dans le tordeur de l’inflation : les propriétaires qui ont renouvelé leurs hypothèques lors des deux dernières années. Le coût de l’intérêt hypothécaire a explosé de 37 % en raison de la forte hausse des taux hypothécaires qui est survenue à la suite de la flambée du taux directeur de la Banque du Canada.

Pendant que la facture d’électricité, grâce à notre Hydro-Québec, était limitée à une hausse de 7 % en 2,5 ans, celle du gaz naturel allait grimper de 32 % et celle du mazout, de 61 %.

À cela s’ajoutent une hausse de 20 % de l’assurance habitation et de l’assurance hypothécaire, et une augmentation de 18,5 % pour les frais d’entretien et de réparation des propriétés.

PANIER D'ÉPICERIE

De toutes les composantes du panier de l’indice des prix à la consommation, les aliments accaparent la deuxième place en comptant pour 16,65 % de l’ensemble du panier.

Ils ont augmenté de combien depuis 2,5 ans ? Au Québec, la hausse est de 19,9 %, soit 9/10 de point de pourcentage de plus qu’en Ontario et dans l’ensemble des provinces.

Les plus fortes hausses ont été enregistrées dans les groupes d’aliments suivants :

Beurre : 38,6 %

Produits céréaliers : 31,7 %

Bœuf frais ou surgelé : 30 %

Produits de boulangerie : 21 %

Fromage : 20,4 %

Poulet frais ou surgelé : 20,1 %

Poisson : 19,7 %

D’autre part, les plus faibles hausses de prix se retrouvent chez les aliments suivants :

Porc frais ou surgelé : 1,3 %

Légumes frais : 3,5 %

Lait frais : 8,1 %

L’ESSENCE

Qu’en est-il maintenant de la troisième plus importante composante du panier de l’indice des prix à la consommation, à savoir les transports, dont le poids est de 16,44 % dans le panier ?

L’inflation dans cette composante a solidement grimpé de 19,6 % depuis février 2021.

Mais la sous-composante « essence » s’est particulièrement démarquée au Québec avec une spectaculaire augmentation de 51 % en 2,5 ans, dépassant de plusieurs points de pourcentage les hausses enregistrées en Ontario (42,6 %) et dans l’ensemble du pays (44,6 %).

INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION

Hausse enregistrée au Québec

De février 2021 à août 2023