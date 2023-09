Leslie Jones a reçu des menaces de mort

Leslie Jones a évoqué les menaces de mort reçues suite pour son rôle dans SOS Fantômes sorti en 2016.

• À lire aussi: Cindy Crawford fait de rares confidences sur son mariage passé avec Richard Gere

Dans un extrait de l'autobiographie de la star du Saturday Night Live publié par Rolling Stone, la star se souvient d'avoir fondu en larmes après avoir lu des commentaires en ligne faisant référence à son apparition dans le reboot féminin de Ghostbusters.

« Je n'arrive pas à croire que quelqu'un puisse faire ça à quelqu'un d'autre, n'importe qui, parce qu'il travaille », écrit-elle à propos des brimades, du harcèlement et des menaces de mort qu'elle a reçus. « C'est affreux. Je joue dans un film. Des menaces de mort pour quelque chose d'aussi insignifiant ? »

Alors que le film de 1984 mettait en vedette Bill Murray, Dan Aykroyd et Harold Ramis, la version de 2016 proposait une distribution principale entièrement féminine avec Leslie Jones, Melissa McCarthy, Kristen Wiig et Kate McKinnon.

« On m'envoyait des films avec des pendus, des Blancs qui éjaculaient sur ma photo en disant : "Espèce de n*******. On va te tuer. Nous allons te tuer" », poursuit l'actrice dans ses mémoires. « Pourquoi les gens sont-ils si méchants les uns envers les autres ? Comment peut-on s'asseoir et taper sur un clavier "Je veux te tuer" ? Qui fait cela ? »

Son autobiographie, Leslie F**king Jones, a été publiée en début de semaine.