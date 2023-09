Nomination de gestionnaires: la SQ a organisé des concours bidon pendant des années, confirme le Protecteur du citoyen

Les autorités de la Sûreté du Québec (SQ) ont contourné les règles en organisant des concours bidon pour la nomination de hauts gradés, a conclu le protecteur du citoyen au terme d'une enquête.

Dans son rapport annuel déposé jeudi, l'ombundsman du Québec, Marc-André Dowd, rappelle qu'il avait déclenchée une enquête après avoir reçu des divulgations faisant état d’une «culture de favoritisme» dans les procédures d’embauche et de promotions à la SQ, comme le rapportait le «Journal de Montréal» en mars 2021.

«La preuve recueillie démontre qu’en 2015, la Sûreté du Québec a modifié sa politique de dotation et a abaissé certaines exigences rattachées aux postes de gestion, comparativement à la version précédente de la même politique», peut-on lire dans le rapport.

Mais la SQ a également contourné les règles d’autres manières, en nommant des personnes à des «intérims fréquents et de durée excessive», afin de leur donner un «net avantage» lors de l’ouverture du concours.

Des personnes avec les qualifications requises se faisaient aussi approcher pour se faire dire de retirer leur candidature, a affirmé M. Dowd lors de la présentation de son rapport.

L’enquête du protecteur a également révélé que les hautes autorités de la SQ ont été avisées par des membres du personnel que les concours de sélection ne se déroulaient pas dans les règles de l’art, mais elles ont choisi sciemment de faire la sourde oreille.

«Rien n’a été fait pour vérifier cet écart par rapport aux règles. L’organisme n’a pas davantage pris en considération différents sondages internes menés au fil de plusieurs années sur le processus de dotation», écrit M. Dowd.

«Des gestionnaires responsables des concours ont ainsi agi de façon marquée et répétée, au détriment des bonnes pratiques en matière de ressources humaines [...]. Ultimement, ces mesures ont favorisé des gestionnaires qui ne possédaient pas toujours les compétences requises ou qui ne répondaient pas aux critères inscrits dans la politique de dotation», conclut le Protecteur.

Le rapport du Protecteur du citoyen n’identifie pas les responsables de l’implantation ce système de favoritisme, mais la modification de la politique d’embauche de la SQ s’est produite alors que Martin Prud’homme, l’actuel directeur général adjoint de la Ville de Montréal, était à la tête de la police provinciale.

«Personne n’est nommément visé dans cette enquête-là», a répondu M. Dowd quand un journaliste lui a demandé si M. Prud’homme et son administration étaient directement visés par l’enquête. «L’instance qui est mise en cause, c’est la Sûreté du Québec comme organisation», a-t-il ajouté, en rappelant que les «mauvaises pratiques» en cause se sont échelonnées sur plusieurs années.