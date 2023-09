Protection des renseignements personnels: les PME doivent se préparer

À compter du 22 septembre prochain, entreront en vigueur les dispositions les plus importantes de la Loi modernisant les dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels (loi 25).

Il y a au Québec plus de 200 000 entreprises où œuvrent des millions de travailleurs. Toutes seront concernées par ces nouvelles dispositions, y compris les clients de ces entreprises.

Certaines des dispositions de cette loi sont excessivement techniques, trop diront certains, comme celles concernant la refonte d’un système informatique ou encore le recours à la technologie permettant d’identifier une personne, comme c’est le cas pour la reconnaissance faciale, avec l’installation de caméras à l’entrée d’un édifice.

Notre analyse se limitera aux dispositions nous apparaissant les plus importantes.

Qui est responsable ?

Une des premières obligations pour l’entreprise consiste à désigner un responsable de la protection des renseignements personnels. À défaut de désignation, c’est le dirigeant de l’entreprise qui en sera chargé.

Dois être également adoptée, une politique concernant la conservation des données des employés et des clients.

À ce sujet, le consentement des personnes visées par la collecte de renseignements personnels doit être obtenu, comme c’est le cas pour leur utilisation et leur communication.

À noter que les renseignements personnels qui ne seront plus nécessaires doivent être éliminés. On a déjà là une tâche complexe pour déterminer au cas par cas ce qu’est un renseignement personnel qui ne sert plus.

Par ailleurs, le consentement permettant la collecte, l’utilisation ou la transmission de renseignements personnels peut être retiré en tout temps.

Incidents de confidentialité

Enfin, la victime d’un risque de préjudice sérieux découlant de la divulgation d’un incident de confidentialité doit être informée, et les correctifs apportés.

Bien sûr, d’autres obligations découlent de la loi 25. Pour le moment, il est difficile même pour les spécialistes de déterminer de façon précise quelles sont les obligations qui les concernent. Même la Commission d’accès à l’information, un organisme qui voit à l’application de la loi, semble faire face à plusieurs difficultés d’interprétation et ne paraît pas en mesure d’aider adéquatement les entreprises québécoises à s’adapter à la loi.