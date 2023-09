Qu’est-ce qui explique la réduction de l’écart salarial au Canada?

L’écart salarial entre les hommes et les femmes a quelque peu diminué entre 2007 et 2022 au Canada, une progression qui peut s’expliquer par trois facteurs, selon une étude de Statistique Canada.

Si les hommes canadiens continuent de gagner plus que les femmes, l’écart de salaire s’est tout de même réduit chez les travailleurs âgés de 20 à 54 ans, passant de 16 % en 2007 à 12 % en 2022, selon les données publiées jeudi.

Une plus grande différence peut cependant être notée entre les hommes nés au Canada et les femmes immigrantes admises au pays à l’âge adulte (21 %), les femmes autochtones (20 %) et chez les immigrantes arrivées pendant l’enfance (11 %).

La convergence progressive des salaires peut s’expliquer de trois façons, d’après l’agence fédérale:

• Le niveau de scolarité plus élevé des femmes

Le niveau de scolarité des femmes a en effet dépassé celui des hommes au Canada.

Par exemple, un peu plus de 27 % des hommes nés au Canada étaient titulaires d’un baccalauréat ou d’un diplôme supérieur en 2022. Elles étaient toutefois 41 % des femmes nées au Canada, 24,8 % des femmes autochtones et 58,9 % des immigrantes admises au pays à l’âge adulte à avoir le même niveau.

«La proportion de femmes autochtones sur le marché du travail qui étaient titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme supérieur a presque doublé, passant de 13 % en 2007 à 25 % en 2022», a d’ailleurs précisé Statistique Canada.

• Peu de différence dans le temps passé avec le même employeur

Il existe désormais peu de différence entre la période pendant laquelle les femmes et les hommes nés au Canada ont travaillé pour leur employeur actuel, ce qui favorise l’ancienneté dans une compagnie et certains avantages.

Les hommes ont ainsi 89,4 mois moyens d’emploi dans une même entreprise, contre 92,3 mois pour les femmes en 2022.

• L’occupation d’un emploi à temps plein plus répandue

En 2022, 31 % des femmes nées au Canada occupaient un emploi professionnel, contre 22 % en 2007.

La progression a également été notée chez les femmes autochtones – qui sont passées de 15,1 % à 22,9 % - et chez les immigrantes, aussi bien celles admises pendant l’âge adulte (de 17,8 % à 26,1 %) que lors de leur enfance (de 21 % à 33,6 %).

