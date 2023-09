Rendre à Couillard ce qui appartient à Couillard

Il était pour le moins cocasse de voir François Legault sur Instagram hier, célébrer avec émotion l'accession de l'île d'Anticosti au rang de « patrimoine de l'humanité », grâce à l'UNESCO.

Le 18 mai 2016, il raillait pourtant « notre premier ministre géant vert », Philippe Couillard.

La veille, à la période de questions, un député péquiste (aujourd'hui bloquiste), Alain Therrien, reprochait au gouvernement Couillard de tarder à honorer le contrat que Pauline Marois avait signé afin d'explorer le potentiel pétrolier de l'île.

Philippe Couillard avait alors répondu à la place de son ministre David Heurtel : « Je ne peux pas trouver de mots assez durs à l'endroit du Parti Québécois qui, de toute évidence, sont des promoteurs de la fracturation hydraulique [...] qui ont accordé un contrat à une entreprise sans aucune évaluation environnementale. [...] Et on sait de la façon que ça s'est fait également, en pleine élection, un contrat comme ça, inacceptable, on est pris avec. »

Message

Le François Legault de 2016 avait condamné cette réaction avec vigueur. À ses yeux, le PM libéral envoyait « un très mauvais message, non seulement pour ceux qui travaillent sur Anticosti, mais pour tous les investisseurs éventuels au Québec dans le secteur pétrolier ».

À ses yeux, en refusant l'exploration des hydrocarbures à Anticosti, c'était « comme s'il avait peur de trouver du pétrole, peur que les Québécois fassent de l'argent ».

Sur une aussi grande île où il n'y a que « 250 habitants, c'est possible de regarder des façons de faire qui n'affectent pas la population », insistait François Legault.

Al Gore

Si, comme dit l'adage, « seuls les fous ne changent jamais d'idée », François Legault est sûrement sain d'esprit.

Je l'écris sans ironie. Sur la question pétrolière, nous sommes nombreux à avoir évolué, comme notre premier ministre, dans une direction, disons... « couillardienne ».

(Je me souviens personnellement qu'en 2014, et peut-être même en 2016, je disais moi-même publiquement, en substance, qu'Anticosti, c'était près de 20 fois la taille de l'île de Montréal. « Est-ce si grave qu'on en gâche un bout si c'est pour améliorer notre richesse collective ? » Je ne le dirais plus.)

Hier, non seulement François Legault célébrait la protection « unesquoienne » d'Anticosti – qui découle d'une demande du gouvernement Couillard –, mais le même jour, il recevait l'onction verte de l'ancien vice-président Al Gore à New York... comme Jean Charest en 2008 à Montréal !

Les gouvernements ont toujours le réflexe détestable de tout reprocher au prédécesseur. « Avant nous, c'était l'enfer. Aujourd'hui, grâce à nous, tout est fabuleux. » Réponse bien légitime, on me dira, aux discours des oppositions qui condamnent sans nuance tous les gestes du gouvernement.

Il reste qu'une fois de temps en temps, il serait sain que nos chefs de gouvernement reconnaissent qu'ils profitent de certaines bonnes décisions de leurs prédécesseurs.

La CAQ a eu, il est vrai, l'élégance d'inviter Philippe Couillard à l'inauguration du REM à Montréal. Si un jour il y a un tramway à Québec, l'ancien premier ministre devrait y être aussi.