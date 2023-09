Russell Brand écarté d'un festival australien à la suite d'allégations d'agression sexuelle

Russell Brand s'est vu retirer l'organisation d'un événement australien sur le bien-être, après avoir été accusé d'agression sexuelle.

L'humoriste britannique devait être la tête d'affiche de cet événement consacré à la santé et au bien-être, qui se tient à Sydney, Melbourne et Brisbane, en février 2024. Cependant, les organisateurs du festival et lui-même ont décidé d'un commun accord d'annuler sa participation après qu'il a été accusé de viol et d'agression sexuelle au cours du week-end.

« En raison des circonstances qui ont récemment été révélées, Wanderlust et Russell Brand ont convenu que M. Brand ne participerait pas au festival Wanderlust », a écrit la directrice générale du festival, Charlotte Hill, dans un communiqué.

Samedi (16 septembre 23), Russell Brand a été accusé de viol et d'agression sexuelle par quatre femmes entre 2006 et 2013, dans le cadre d'une enquête menée conjointement par le Times, le Sunday Times et l'émission Dispatches de Channel 4. Dimanche, la police métropolitaine de Londres a reçu une plainte pour agression remontant à 2013 à l'encontre de Russell Brand.

À la suite de cette nouvelle, les dates restantes de sa tournée au Royaume-Uni ont été reportées, YouTube a interrompu la monétisation de ses chaînes vidéo et Bluebird, la maison d'édition de Pan Macmillan, a suspendu son contrat. Certains épisodes télévisés mettant en scène Russell Brand ont été retirés des services à la demande de Channel 4 et de la BBC, tandis que Paramount+ a également supprimé son émission comique spéciale de 2009.

L'acteur d'American Trip a démenti ces accusations dans une vidéo publiée vendredi, affirmant que toutes ses rencontres sexuelles ont toujours été « absolument consensuelles ».