Théorie du genre: on s’en fout des enfants

On a tous constaté avec stupeur à quel point la question de l’enseignement de la théorie du genre était polarisante. Des citoyens qui s’engueulent, qui se pointent du doigt et qui se crient dessus d’un bout à l’autre du pays. On pourrait croire qu’ils sont tellement différents les uns des autres, mais ultimement, ils pensent que ce qu’ils font est dans l’intérêt des enfants.

Ce dont il est question n’est pas simple. De quoi parle-t-on au juste ? Des toilettes mixtes, de Mx Martine ou des cours d’éducation sexuelle ?

Qu’est-ce qui est réellement dénoncé ? Ce n’est pas clair. Est-ce que certains parents ont l’impression de perdre le contrôle de l’éducation de leurs enfants et pensent que l’école fera en sorte qu’ils se découvriront une nouvelle identité ? Peut-être.

De l’autre côté du spectre, il y a certains membres de la gauche radicale qui accusent toute expression d’une inquiétude légitime, toute résistance à de la transphobie ou à de l’homophobie, ce qui a comme effet de braquer l’interlocuteur.

Au nom de l’inclusion et de la diversité, certains pensent qu’on ne peut plus parler de mère ou de père, de femme et d’homme, de filles ou de garçons. Non, ça serait divisif.

On demande de faire la distinction entre l’identité ressentie d’une personne et ce qui est perçu de par sa physionomie, son habillement, etc.

Il faut convenir que ce n’est pas chose aisée. Ce n’est pas intuitif, ce n’est pas habituel. Cela viendra éventuellement, mais il faut donner le temps au temps.

Entre-temps, nos enfants nous voient nous taper dessus, nous engueuler, nous apostropher violemment et doivent se demander si c’est vraiment leurs intérêts qu’on défend.