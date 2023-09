Tu ne dis pas oui pour le pire mais pour le meilleur

Ça m’aura pris deux ans de séparation avant de porter plainte pour violence conjugale contre mon conjoint sur une période de 31 ans de mariage. Une violence psychologique, verbale, monétaire et domestique, au point de me demander si l’amour existe, tellement j’en garde des séquelles psychologiques. Mais n’allez pas croire que je me considère comme une victime, car il m’a fallu une force incroyable pour endurer ce que cet homme narcissique et manipulateur m’a fait endurer.

Ça s’est installé si subtilement et sournoisement dans notre routine de vie, qu’il m’était difficile de départager le bien du mal. Combien de questions je me suis posées quelques années après les faits, tant il s’est joué de moi. Un jour il m’aimait, et le lendemain il ne m’aimait plus. Ce qui allait mal, c’était toujours ma faute. Selon lui, je faisais un salaire de minable, en plus de ne rien accomplir correctement. La tonne de petites phrases de son dictionnaire personnel dont il savait pertinemment qu’elles auraient un impact sur mon état moral et satisferaient son âme de dominateur, il en usait à volonté.

Il parlait fort, se montrait agressif, me pointait du doigt, gesticulait, dansait sur place, sacrait, en cherchant toujours à me faire peur, à me rendre nerveuse et anxieuse, car il savait qu’ainsi il me contrôlait, et que j’allais dire OUI à toutes ses demandes. Une fois satisfait, sa crise se terminait toujours par un « Je t’aime Suzanne ». En public, il mettait toujours son costume de bon gars. Je devenais alors sa bonne épouse, la meilleure cuisinière en ville, une bonne maman pleine de talent, sa babe.

Ça s’est mis à débouler à partir de 1988 quand notre garçon a eu six mois et qu’il devenait sa raison de rester avec moi. En 1989, après avoir accouché de notre première fille, il m’a obligée à signer le renoncement au patrimoine familial. Sans emploi avec deux enfants, puisqu’on avait décidé que je resterais à la maison pour eux pendant au moins dix ans, il prenait le contrôle sur moi. À partir de là, il s’est insinué dans ma tête et dans mes pensées comme les tentacules d’une pieuvre.

En plus de la douleur physique due à 15 chirurgies pour des problèmes de dos chroniques durant les neuf dernières années passées avec lui, je vivais avec une douleur mentale atroce et une boule dans l’estomac. C’est le 3 octobre 2018 que j’ai pris mon courage à deux mains et que je lui ai dit « on divorce ». Cinq ans plus tard, j’en fais encore des cauchemars. Seule à 63 ans, complètement démolie, je libère ma voix pour l’ajouter à toutes celles et tous ceux qui ont eu le courage de faire comme moi. Je témoigne dans l’espoir de m’en sortir un jour, car présentement, je suis comme dans un champ de maïs à chercher la sortie.

Femme désabusée

J’ai dû largement écourter le récit de votre vie de couple faute d’espace, mais je peux affirmer que votre bataille mérite d’être menée. Les bleus à l’âme doivent être reconnus autant que les bleus au corps. Courage Suzanne, car même si ça se fait lentement, notre système de justice change.