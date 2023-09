Les Blue Jays font un faux-pas

Solides dernièrement, les Blue Jays de Toronto ont montré peu d’inspiration au bâton dans le troisième match de leur série face aux Yankees, jeudi soir à New York, étant vaincus 5 à 3.

La séquence de cinq victoires de l’équipe de la Ville Reine a pris fin, elle qui avait balayé les Red Sox de Boston et signé des gains convaincants de 7 à 1 et 6 à 1 devant les Bombardiers du Bronx cette semaine.

• À lire aussi: C'est terminé pour Alek Manoah

• À lire aussi: Cinq victoires de suite pour les Blue Jays

Pour une deuxième soirée consécutive, Vladimir Guerrero fils devait manquer à l’appel en raison de l’inconfort à son genou droit. Le Dominicain s’est toutefois présenté à la plaque en neuvième manche, alors que les buts étaient remplis.

Il n’a toutefois pu frapper qu’un simple, qui a néanmoins fait marquer Kevin Kiermaier. Guerrero fils a tout juste atteint le premier coussin pour éviter d’être retiré dans un double jeu qui aurait mis fin au match. Sur le jeu suivant, un mauvais lancer du joueur de deuxième but Gleyber Torres a permis aux Jays d’inscrire un autre point, mais le suivant à la plaque, Spencer Horwitz, a ensuite été devancé au premier après une faible frappe.

Jose Berrios (11-11) n’a pas connu un très bon match sur la plaque, permettant sept coups sûrs et quatre points en cinq manches et deux tiers. Jake Bauers a frappé la longue balle à ses dépens dès la première manche, ajoutant trois points au tableau.

Gerrit Cole (14-4) a été beaucoup plus convaincant, avec deux frappes en lieu sûr permises et neuf retraits au bâton en huit manches. Le releveur Clay Holmes a complété le travail en neuvième.

Toronto (85-68) n’a plus qu’un demi-match d’avance au classement des équipes repêchées de la Ligue américaine. Ses poursuivants, les Mariners de Seattle et les Rangers du Texas, ont la même fiche de 84-68 et amorceront dès vendredi une importante série de trois rencontres un contre l’autre.

Les Jays croiseront le fer avec les Rays de Tampa Bay (94-60) pour trois rencontres à partir de vendredi.

Toujours dans la course

L’équipe floridienne peut toujours aspirer à terminer au sommet de la section Est, et à St. Petersburg, les favoris locaux ont fait ce qu’ils pouvaient pour demeurer dans la course avec une victoire de 5 à 4 sur les Angels de Los Angeles.

Les Rays ont besoin de toutes les victoires pour rester à la portée des Orioles de Baltimore (95-58), qui ont d’ailleurs été battus par les Guardians de Cleveland en soirée.

Tampa a été mené par les Angels pendant la majorité de la rencontre. C’est en neuvième manche qu’Isaac Paredes a créé l’égalité sur un simple. Manuel Margot a finalement donné les devants aux siens – et pour de bon – avec un simple de son cru.

«Nous savons que les Orioles sont en haut de nous. Nous ne pouvons pas contrôler ce qu’ils font. Nous pouvons seulement contrôler ce que nous pouvons», a résumé Margot via un interprète, selon le MLB.com.