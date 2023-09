Voici une invention pour surveiller les feux de forêt d’une entreprise québécoise qui a séduit l’Australie

Une entreprise d’Alma qui a séduit l’Australie et qui sera testée au Québec l’été prochain a mis au point une sonde révolutionnaire qui limitera les dommages en cas de catastrophe naturelle.

« Si on avait pu utiliser cette technologie durant l’été qu’on vient de connaître, ça nous aurait beaucoup aidés », lance Olivier Lundqvist, directeur des technologies de l’information à la SOPFEU. L’organisation promet de mener des tests dès l’été prochain pour éventuellement intégrer la technologie québécoise aux outils de détection.

Que proposent donc Lux Aerobot et ses fondateurs, Katrina Albert et Vincent Lachance ?

Un ballon-sonde gonflé à l’hélium et muni de caméras qui se positionnent dans la stratosphère en pointant leur lentille en continu sur d’immenses surfaces terrestres à surveiller. La « gondole » peut ainsi capter et transmettre des images de situations qui évoluent. Le système d’analyse par intelligence artificielle a été testé avec succès en Australie pendant les feux de 2019. « Aucune autre entreprise canadienne n'occupe actuellement ce champ à part nous », lance la cofondatrice de Lux Aerobot, Katrina Albert.

Le faible coût d’exploitation et le fait que les sondes peuvent concentrer leurs observations sur un site sur une période prolongée sont deux des avantages de cette innovation.

Mieux qu’un satellite

Si les satellites offrent un bon niveau de fiabilité pour observer les grands espaces, on ne peut pas compter sur eux pour surveiller des situations changeantes, comme celles des feux de forêt. « Au Québec, on ne peut compter que sur un ou deux satellites par jour. Pour suivre l’évolution d’un feu, on doit pouvoir avoir des informations sur plusieurs jours. C’est précisément le potentiel des ballons de Lux Aerobot », précise M. Lundqvist.

La SOPFEU peut compter sur les images obtenues par les avions et les hélicoptères, mais la facture est très élevée. Le fait de pouvoir compter sur une technologie plus accessible permettrait de surveiller plus adéquatement les forêts lointaines. « Parfois, il faut laisser brûler sans qu’on ne puisse rien faire. »

D’autres applications sont envisagées pour cette technologie carboneutre, par exemple la surveillance de l’Arctique ou la gestion côtière.

Les Dragons

Les cofondateurs de la startup québécoise ont présenté aux investisseurs de l’émission de téléréalité Dragon’s Den (Dans l’œil du dragon), jeudi soir, l’innovation technologique qui occupe actuellement 15 employés à Alma, au Lac-Saint-Jean, et à Montréal.

« Nous sommes enchantés du succès obtenu auprès des Dragons. Franchement, on ne s’attendait pas à une telle réaction de Robert Herjavec qui a décidé d’investir 500 000 $ dans l’aventure », lance Mme Albert à quelques heures de la diffusion.

Pas des ballons chinois

Les sondes dans le ciel nord-américain ont fait les manchettes en février dernier quand des systèmes de détection de NORAD ont localisé des ballons portant des appareils de détection en Alaska puis au-dessus des États du Montana et du Missouri.

En provenance de Chine qui assurait qu’il s’agissait de sondes météorologiques, ces ballons ont provoqué un incident diplomatique entre les États-Unis, le Canada et la Chine. Ils ont été abattus par des avions de chasse.

« Ça ne risque pas de nous arriver parce que nous suivons à la trace la trajectoire de nos ballons », lance en souriant Mme Albert. Elle considère que l’épisode des ballons chinois a tout de même permis de faire connaître les ballons-sondes du grand public.